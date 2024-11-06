Прості правила догляду за фікусом-женьшенем

Фікус-женьшень має також назви фікус-бонсай, мікрокарпа або ж фікус дрібноплідний. Це незвична і приваблива рослина, за якою легко доглядати. Частина коріння фікуса перебуває у повітрі, а листя має глянцевий темно-зелений корінь. Розповідаємо, як доглядати за таким фікусом і чому він небезпечний для домашніх тварин.

Коли ви лишень принесли фікус-женьшень додому, не спішіть його пересаджувати чи поливати, оскільки рослині потрібно 2-3 дні на акліматизацію. Фікус-женьшень любить яскраве, але розсіяне освітлення. Наприклад, рослині буде комфортно на сонячному підвіконні або ж на поверхнях поблизу вікна, яке виходить на схід або північ. Фікус-женьшень не любить протягів та різкої зміни температур.

Переконайтесь, що вибрали місце для рослини, до якого не дістануть домашні улюбленці. Фікус-женьшень є отруйним для тварин.

Фікус-женьшень полюбляє сонячні місця з розсіяним світлом. Фото з сайту Urban Jngl

Поливати фікус-женьшень потрібно, коли верхній шар ґрунту буде сухим. Взимку слід скоротити полив. Також взимку фікус-женьшень потрібно переставити трохи далі від батареї опалення. Однак температура повітря має бути не нижче ніж 15°C. Рослина добре реагує, якщо раз на тиждень помити її листки теплою водою.

Регулярне обрізання навесні або ж влітку допоможе фікусу-женьшеню підтримувати форму й швидше зростати. Слід обрізати довгі стебла й забирати пожовкле листя. Якщо у приміщенні мало природного світла, то для рослини підійде також і світлодіодні лампи. Фікус-женьшень потребує мінімум шести годин світла на добу.

За матеріалами Guardian та «Флористікс»

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