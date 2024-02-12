Регулярне внесення поживних речовин допоможе фікусу зберегти пишну зелень

Фікус Бенджаміна – рослина, яку можна зустріти практично в кожному будинку. Він вважається одним з найкращих очищувачів повітря, а також є досить невибагливим у догляді. Що потрібно робити, аби фікус Бенджаміна ріс пишним і густим, мав здорове листя, розповідає Ukr.Media.

Правильна обрізка

Щоб уникнути перетворення фікуса на витягнуте дерево з нестачею листя, регулярно обрізайте і прищипуйте його. Це спровокує розгалуження і створить густу крону. Найкраще проводити обрізку на початку весни, коли рослина активно починає рости. Метод обрізки залежить від бажаної форми крони.

Відповідне освітлення

Фікус любить яскраве світло. В іншому випадку рослина може почати скидати листя. Тому намагайтеся розміщувати його ближче до вікна, особливо в зимовий період.

Помірний полив

Фікус Бенджаміна не терпить перезволоження ґрунту. Тому дайте ґрунту повністю висохнути між поливами, щоб уникнути скидання листя.

Підживлення

Регулярне внесення поживних речовин допоможе фікусу зберегти пишну зелень. Навесні та влітку використовуйте азотовмісні добрива, восени – калійно-фосфорні. Взимку залиште рослину без підживлення. Додавання бурштинової кислоти у воду для поливу також допомагає поліпшити ріст та імунітет рослини.