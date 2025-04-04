За виділені громадами гроші купують для військових позашляховики, бронежилети, дрони, техніку

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький оприлюднив статистику, як місцеві громади області допомагають армії, відповідно до своїх фінансових можливостей. Очільник області відзначив п’ятірку найактивніших громад, які за березень перевиконали план.

Голова ЛОВА наголосив, що видатки від громад за березень формували залежно від частки бюджету кожної громади в зведеному обласному бюджеті.

«У березні я закликав громади нашої області, щоб ми спільно скерували не менше ніж 500 млн грн на підсилення захисників і захисниць. Як і обіцяв, обласний бюджет виділив 100 млн грн. Громади – ще 337,8 млн, або 84% від очікуваного. Разом – 437,8 млн грн. Так, це не 500, але для порівняння: за січень-лютий область спрямувала на підтримку воїнів 328 млн, з яких 182 – з обласного бюджету», – зазначив Максим Козицький.

Громади Львівщини, які перевиконали план:

• Радехівська – 439% від запланованої суми;

• Сокальська – 487%;

• Новояворівська – 323%;

• Стрийська – 168%;

• Яворівська – 216%.

«Водночас, є й ті громади, які не зробили того, що їм явно під силу. Їх називати не буду. Все – у відкритому звіті, який долучаю. Прошу жителів Львівщини взяти це до уваги», – підкреслив Максим Козицький.

Згідно з оприлюдненим звітом, найменше у процентному відношенні переказали такі громади:

Бісковицька – 1%;

Боринська – 2%;

Давидівська – 4%;

Новояричівська – 4%;

Жовківська – 6%;

Турківська – 8%.

Щирецька, Меденицька та Добросинсько-Магерівська не зробили жодного внеску впродовж березня.

Нагадаємо, Львівська міська рада повідомила про підписання угоди з ЄБРР на 10 млн євро, яка допоможе місту стабільно функціонувати під час війни. Завдяки угоді міськрада спрямує 124 млн грн на підтримку армії.