Голова ОВА повідомив, що з обласного бюджету на армію виділять 100 млн грн

Після повідомлення про призупинення постачання американської зброї у вівторок, 4 березня, голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав голів громад Львівщини переглянути видатки й у березні спрямувати на оборону не менш як 500 млн грн. Він зазначив, що з обласного бюджету виділять 100 млн грн. Голова ОВА вважає, що за рік Львівщина має профінансувати армію не менше як на 5 млрд грн.

«Настав критично важливий момент, коли треба проявити єдність суспільства та влади в Україні на конкретних діях. Один із найефективніших способів зробити це – збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів. Закликаю голів громад Львівщини переглянути видатки й вже в березні спрямувати на потреби Сил Оборони не менше ніж 500 млн грн, з яких 100 млн грн профінансуємо з обласного бюджету», – написав Максим Козицький.

Він наголосив, що фінансування армії має стати пріоритетним для кожного бюджету. Козицький зазначив, що за підсумками 2025 року Львівщина має профінансувати армію на мінімум 5 млрд грн.

«Торік ця сума становила 3,6 млрд грн. Це не просто цифри. Це наша відповідальність перед тими, хто тримає фронт. Шана всім, хто у лавах ЗСУ. Вистоїмо!», – сказав Максим Козицький.

Додамо, що Центр розвитку інновацій та громадська ініціатива «Голка» дослідили, як 2024 року місцева влада фінансувала фронт без «військового» та «силового» ПДФО. У рейтингу Львівщина займає шосте місце.

Нагадаємо, що про зупинку постачання американської зброї повідомив телеканал CNN з посиланням на представника Білого дому. Українська служба «Голосу Америки» розповіла, що пауза стосується всіх запланованих, але ще не виконаних поставок. Зокрема, йдеться про програму довготермінової підтримки USAI: ракети до ППО, боєприпаси до ракетних артилерійських систем HIMARS та артилерії тощо.

У Білому домі повідомили, що наказ Трампа діятиме до того, як він переконається, що Володимир Зеленський взяв на себе зобов’язання розпочати мирні переговори. CNN зазначає, що з початку повномасштабного російського вторгнення адміністрація експрезидента США Джо Байдена оголошувала про 74 пакети військової допомоги. Найбільший з них становив майже 3 млрд доларів.