Як знайти роботу в Нью-Йорку

Величезна кількість людей мріє переїхати до США й осісти в легендарному Нью-Йорку. Але мало хто готовий до труднощів із пошуком роботи.

Робота в Брукліні та інших районах справді може бути низькооплачувана. Однак це хороша можливість для старту. Але якщо йдеться про вакансію в хорошій компанії, доведеться попотіти, адже відсутність американського досвіду роботи та знайомств у галузі працюють проти вас.

Втім, це не привід впадати у відчай. Експерти американської платформи для емігрантів BAZAR.club розповіли, як влаштований ринок праці в США та поділилися практичними порадами, які суттєво підвищать шанси отримати роботу мрії.

Використовуйте всі способи для пошуку вакансій

Зареєструйтеся на доступних сайтах із працевлаштування. Відшукайте галузеві форуми, де можуть з'являтися пропозиції для своїх. Знайдіть профільні канали в Телеграм. А після починайте надсилати резюме і в американські компанії, і російськомовним роботодавцям у сфері, яка цікавить. Проявляйте завзятість і не впадайте у відчай, якщо перші співбесіди не призведуть до офферу: охочих отримати роботу в Нью-Йорку, Брукліні значно більше, ніж вакансій.

Резюме – ваш головний інструмент

У США пошуки роботи починаються з резюме (Curriculum vitae або просто CV). Воно необхідне, навіть якщо ви хочете влаштуватися касиром у супермаркет. Грамотне, цікаве і працююче CV скласти не так просто, але ці поради вам допоможуть:

Оптимальний обсяг – 1 сторінка. У ньому чітко опишіть свою освіту, досвід і ключові навички.

Починайте з короткого звернення до роботодавця. У мережі достатньо готових шаблонів, але краще написати його самостійно, проявивши креативність.

Чітко вказуйте свої навички, уникаючи зовсім очевидних умінь. В Україні заведено брати кількістю і писати все, що вміє кандидат. У США ця тактика не працює. Пишіть переважно про hard skills, які можна перевірити.

Опишіть ключові кейси, уникаючи загальних фраз. Вдалий формат: поставлене завдання → способи та інструменти його вирішення → результат.

В обов'язковому порядку пишіть ключові слова. Часто компанії відбирають резюме за допомогою спеціального програмного забезпечення для рекрутерів – ATS. Ця система відбирає вакансії за заданими ключовими запитами: наприклад, «machine learning», «analytic skills» тощо. Додавайте 2-3 релевантні ключові запити до CV, щоб воно було видимим під час автоматичного відбору.

Морально підготуйтеся до високої конкуренції

Усе залежить від галузі. Є високооплачувані професії з дефіцитом кадрів, як і ті, де просто шалена конкуренція. Здебільшого, це IT. Але вона у сто разів вища, ніж в Україні.

До Штатів приїжджають чудові фахівці, щоб влаштуватися в одну з компаній зі світовою популярністю. Більше сотні кандидатів на місце – тут норма. Очікуючи на співбесіду з десятками інших кандидатів, не падайте духом. Краще придумайте, як креативно презентувати свою експертність і виділитися на тлі інших.

Потренуйтеся в майстерності самопрезентації

На співбесіді в Україні просять більше відповідати на запитання, ніж говорити про себе у вільній формі. У США вам не отримати роботу без пітчингу своєї персони.

В американських кандидатів із цим проблем немає: майже всі вивчають курс самопрезентації в університеті. Але навчитися представляти себе можна і поза стінами навчальних закладів: є онлайн-курси, книжки на тему. Презентацію можна вибудувати за правилами «Elevator Pitch»: тривалість не більш як 2-3 хвилини (стільки в середньому їде ліфт), говоріть голосно, чітко і не жестикулюйте занадто багато, розповідайте у форматі «проблема-рішення».

Очікуйте на кілька кіл відбору

На відміну від України, де вам доводиться пройти 2-3 зустрічі перед наймом, в Америці їх зазвичай 5 або 6. Спочатку вас розмовляють телефоном або відеозв'язком у форматі біографічного інтерв'ю та актуалізують вік, досвід, освіту. На все про все йде не більше 30 хвилин. Тих, хто проходить за ключовими критеріями, запрошують в офіс. Спершу – на персональну співбесіду, де ставлять додаткові запитання і просять вирішити ситуаційні завдання. Потім слідує групова зустріч, завдання якої продемонструвати ваші навички командної роботи.

Знайдіть відповіді на передбачуванні запитання

Чим точно відрізняються співбесіди в Україні від них же, але в США – передбачуваними запитаннями. І це суттєво полегшує підготовку. Бо запитують зазвичай про сильні та слабкі сторони вашої особистості, способи вирішення конкретних конфліктних ситуацій. І це не залежить від того, потрібна вам робота в Брукліні на кеш чи місце начальника у великій корпорації. Якщо англійська далека від ідеалу, просто вивчіть відповіді на кілька найпоширеніших запитань. Якщо вільно володієте мовою, прочитайте книгу «The Product Manager Interview: 164 Actual Questions and Answers» із шаблонними варіантами відповіді на більшість запитань.

Продемонструйте індивідуальність

Не варто боятися, що робота в Брукліні буде недоступною через дискримінацію або побоювання. Роботодавці в Нью-Йорку звертають більше уваги на досвід і професійні навички, ніж на етнічне походження претендента. І не бійтеся виділятися – тут часто шукають тих, хто вміє мислити та діяти креативно.