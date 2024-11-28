Господині часто обирають орхідею через її красу, екзотичність та гарні, яскраві квіти. Але рослина вибаглива у вирощуванні і вимагає особливого догляду, тому потрібно докладати більше зусиль та часу, щоб побачити пишне цвітіння. «Добрі новини» пишуть, як за допомогою звичайної кориці стимулювати цвітіння орхідеї.

Досвідчені квітникарі стверджують, що кориця не лише дезінфікує землю, знищуючи патогенні грибки та бактерії, але й лікує рани, подряпини та інші ушкодження рослин після пересадження. Крім того, кориця ефективно відлякує та знищує шкідливих комах.

Вона також може врятувати перезволожену орхідею. Цей універсальний порошок сприяє швидкому відновленню та запобігає гниттю коренів. Додавши всього одну ложку кориці, можна за кілька днів побачити, як орхідея починає радувати початком цвітінням.

Нові ростки та пагони починають рости з подвійною силою, адже кориця виступає стимулятором росту. Якщо ви залили орхідею і мошки з'явилися навколо, просто посипте горщик однією чайною ложкою кориці, і скоро живність зникне.

Кориця використовується і як фунгіцид. Для цього потрібно залити 1/3 чайної ложки кориці склянкою гарячої води, ретельно перемішати і залишити настоюватися до повного охолодження. Отриманий розчин можна використовувати для поливу орхідей у випадку підозри на грибкові захворювання субстрату. Використання цього розчину допомагає повністю знищити плісняву.