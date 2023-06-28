Якщо квітконос, на якому були квіти, пожовк, то видаляти його потрібно після висихання

Доволі часта проблема, з якою стикаються любителі орхідей, – рослина не цвіте. Буває так, що вона вже проквітнула кілька разів, а потім після періоду спокою не випускає новий квітконос. Розповідаємо, у чому причина відсутності цвітіння та як це виправити. Протягом року можна домогтися 1-3 цвітінь, якщо дотримуватися всіх вимог тропічної культури до умов утримання.

Проблеми з цвітінням виникають передусім через нестачу освітлення. Особливо це характерно для холодної пори року. Взимку більшість домашніх орхідей перебуває у стані спокою і не цвіте. Орхідеї можна підсвічувати за допомогою штучного освітлення, і вони будуть продовжувати цвітіння.

Якщо квітконос, на якому були квіти, пожовк, то видаляти його потрібно після висихання. Проте якщо він залишився зеленим або світло-коричневим – не чіпайте його, на ньому можуть з'явитися нові пуп’янки.

Також причиною відсутності квітів може бути неправильний полив: зайва волога провокує появу гнилі, а нестача води – брак сил на цвітіння. Також орхідея може не зацвісти, якщо їй бракуватиме добрив: спеціальні підживлення для цієї рослини варто вносити щодва тижні протягом року. Крім того, важливо підібрати для рослини правильний ґрунт – мох і соснова кора підійдуть найбільш поширеним видам, наприклад, орхідеї фаленопсис.

Що робити, якщо орхідея відцвіла і більше не зацвітає? Їй потрібно влаштувати стресові умови. Для закладки бруньок домашнім орхідеям потрібна досить низька температура: +10-12°С. У цей же час потрібно дуже скоротити поливання. Але знижувати температуру і припиняти поливання слід поступово.

Схема має нагадувати тропічну добу. Тобто вдень висока температура, вночі – нижча на 10-12°С. Ця різниця температур і провокує закладання бруньок. Після витримки квітки протягом 1-1,5 місяців у такому режимі та просихання ґрунту можна сподіватися на цвітіння. Зазвичай за цей час уже закладаються квіткові бруньки. Якщо ж ні, то обережно виводьте орхідею зі сплячки – збільшуйте температуру і частоту поливань.

Можна спробувати також дещо незвичний спосіб – час від часу підкладати лід у горщик з квіткою. Таким чином ви і поливаєте рослину, і влаштовуєте для неї невеликий стрес, що змушує орхідею активізувати цвітіння.

Стимулювати цвітіння допомагає і гарячий душ. Температура води повинна бути до +50°С. Рослину ставлять у ванну і рясно змочують, залишають на годину. Також змусити орхідею цвісти допоможуть стимулятори. Це може бути звичний «Епін», бурштинова кислота або цитокінінова паста.

Якщо вам не вдалося домогтися цвітіння через півроку або рік, не впадайте у відчай: на формування нового квітконоса у домашньої орхідеї може піти близько двох років.

Є ще одна причина відсутності квітів: замість квіткової стрілки з бруньки може з'явитися дитинка. Нова рослина може вирости не тільки на стеблі орхідеї, але і на квітконосі замість бутона. На її зростання орхідея витрачає дуже багато поживних речовин і сил: на нарощування бутонів їх вже не залишається. Слід дочекатися появи у дитинки свого коріння і відокремити її від материнської рослини. Через кілька місяців можна чекати цвітіння, коли дорослий екземпляр набереться сил.

За матеріалами «Флорист-Х», УНІАН, VseRoste