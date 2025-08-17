Як Леся Українка писала про кохання: 15 найбільш щемких цитат
Українська поетка та драматургиня Леся Українка писала твори на різні теми. Але, як і кожній живій людині, не були їй чужі і почуття кохання, романтики, ніжності. Тим паче, що впродовж свого життя вона мала кілька закоханостей. Добірку найкращих цитат та уривків поезій Лесі Українки про любов підготувала «Всеосвіта» та Звягельська бібліотека.
***
Кохання – як вода, – плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить.
Де пал – воно кипить, а стріне холод – стає мов камінь.
***
Коли дивлюсь глибоко в любі очі,
в душі цвітуть якісь квітки урочі,
в душі квітки і зорі золотії,
а на устах слова, але не тії,
усе не ті, що мріються мені,
коли вночі лежу я у півсні.
***
То не любов, що присяги боїться.
***
Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той.
***
Кров без любові викупить не може.
***
Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив!
***
Хто любить, той уподобитись може до любого і тілом, і душею.
***
Як може бути, щоб тіла ходили вкупі, але душі двома шляхами й врозтіч?
***
При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!
***
Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. А справжній - тільки смерть.
***
Не жаль мені, що я тебе кохаю,
Та в нас дороги різно розійшлись.
Ні, не кажи, що зійдуться колись!
Не зійдуться, мій друже, я те знаю.
Моє кохання – то для тебе згуба:
Ти наче дуб високий та міцний,
Я ж наче плющ похилий та смутний, –
Плюща обійми гублять силу дуба…
***
Словами серденька не одурити.
***
Багато драм починається щасливо.
***
Кохання в мене в серці, наче кров у чаші таємній святого Граля.
***
Не дорікати слово я дала,
І в відповідь на тяжку постанову
Ти дав колючу гілочку тернову,
Без жаху я в вінок її вплела.
Рясніше став колючий мій вінок…
Дарма, я знала се!
Тоді ще, як приймала
Від тебе зброю, що сріблом сіяла,
Я в серце прийняла
безжалісний клинок.
Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,
Готова я приймать і рани, і терни
За марні мрії, за святії сни
Пречистого братерства і любові.