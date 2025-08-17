Українська поетка та драматургиня Леся Українка писала твори на різні теми. Але, як і кожній живій людині, не були їй чужі і почуття кохання, романтики, ніжності. Тим паче, що впродовж свого життя вона мала кілька закоханостей. Добірку найкращих цитат та уривків поезій Лесі Українки про любов підготувала «Всеосвіта» та Звягельська бібліотека.

***

Кохання – як вода, – плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить.

Де пал – воно кипить, а стріне холод – стає мов камінь.

***

Коли дивлюсь глибоко в любі очі,

в душі цвітуть якісь квітки урочі,

в душі квітки і зорі золотії,

а на устах слова, але не тії,

усе не ті, що мріються мені,

коли вночі лежу я у півсні.

***

То не любов, що присяги боїться.

***

Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той.

***

Кров без любові викупить не може.

***

Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив!

***

Хто любить, той уподобитись може до любого і тілом, і душею.

***

Як може бути, щоб тіла ходили вкупі, але душі двома шляхами й врозтіч?

***

При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!

***

Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. А справжній - тільки смерть.

***

Не жаль мені, що я тебе кохаю,

Та в нас дороги різно розійшлись.

Ні, не кажи, що зійдуться колись!

Не зійдуться, мій друже, я те знаю.

Моє кохання – то для тебе згуба:

Ти наче дуб високий та міцний,

Я ж наче плющ похилий та смутний, –

Плюща обійми гублять силу дуба…

***

Словами серденька не одурити.

***

Багато драм починається щасливо.

***

Кохання в мене в серці, наче кров у чаші таємній святого Граля.

***

Не дорікати слово я дала,

І в відповідь на тяжку постанову

Ти дав колючу гілочку тернову,

Без жаху я в вінок її вплела.

Рясніше став колючий мій вінок…

Дарма, я знала се!

Тоді ще, як приймала

Від тебе зброю, що сріблом сіяла,

Я в серце прийняла

безжалісний клинок.

Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,

Готова я приймать і рани, і терни

За марні мрії, за святії сни

Пречистого братерства і любові.