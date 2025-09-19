Лохина корисна у будь-якому вигляді, а найбільше - свіжа і заморожена

Регулярне вживання лохини, як свіжої, так і замороженої, допомагає зберегти здоров'я мозку. Дослідження показали, що лохина покращує пам'ять, настрій, увагу, концентрацію та інші когнітивні функції у людей будь-якого віку. Науковці вважають: сполуки, які містяться в цій ягоді, зменшують запалення в організмі та мозку, посилюють приплив крові до мозку, підтримують передачу сигналів між клітинами мозку, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і наводить результати наукових досліджень. Зараз у супермаркетах продається ще свіжа лохина, але заморожена нічим не гірша, вона зберігає поживні речовини, особливо корисні для здоров'я антоціани.

Яку користь організму приносить вживання лохини?

Лохина входить до переліку ключових рекомендованих продуктів дієти MIND, яка знижує ризик розвитку деменції та передбачає обов’язкове, регулярне включення ягід у меню.

«У звіті Frontiers in Pharmacology за 2024 рік зазначається, що метаболіти лохини мають захисний потенціал для мозку. Окрім антоціанів, автори звіту виокремили флавоноїди, каротиноїди, вітаміни С і Е. За деякими даними, вони здатні змінювати процеси в організмі, що пов'язані з віковим когнітивним зниженням, амнезією та нейродегенеративними захворюваннями, як хвороби Альцгеймера та Паркінсона», – каже лікар.

За його словами, вживання лохини підвищує швидкість обробки інформації мозком, що є життєво важливим для таких завдань, як керування автомобілем чи реагування на небезпеки на дорозі. Про це говорять висновки дослідження 2022 року, опублікованого в журналі Nutritional Neuroscience.

Ще одне рандомізоване контрольоване дослідження 2022 року продемонструвало: у людей 50-65 років із суб'єктивним когнітивним зниженням, які протягом 12 тижнів вживали пів склянки лохини, покращилися виконавчі функції (когнітивні навички, які допомагають нам планувати, розставляти пріоритети та виконувати складні завдання).

Інший звіт 2022 року виявив, що споживання лохини значно поліпшує обробку інформації, особливо в осіб віком 75-80 років з легким когнітивним порушенням, яке часто призводить до деменції. Учасники дослідження протягом шести місяців вживали порошок з лохини або плацебо, а потім їх результати порівняли з контрольною групою осіб без когнітивних проблем. Ті, хто вживав сублімовану лохину, продемонстрували значне поліпшення когнітивних функцій: вони зрівнялися з особами без когнітивних проблем.

Антоціани, що містяться в лохині, кажуть науковці, зменшують прояви хронічного запалення. Учасники дослідження ( особи віком 60- 80 років, які мали легкі проблеми з пам'яттю або серцево-судинні захворювання), які приймали дієтичні добавки з антоціанами протягом майже шести місяців, мали кращі результати тестів на здоров'я серця, менший рівень запалення та нижчий рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ) порівняно з тими, хто не приймав. Хронічне запалення тісно пов'язане з розвитком вікових захворювань, як рак, серцеві захворювання та когнітивні порушення.

Вживання лохини також знижує ризик розвитку діабету 2 типу та поліпшенням здоров'я кишківника. Результати дослідження 2021 року вказали на зв'язок між вживанням лохини та зниженням артеріального тиску.

Скільки лохини і в якому вигляді варто споживати?

«Спільним елементом більшості досліджень є те, що для отримання користі потрібно їсти лохину регулярно. І це стосується не лише цієї ягоди. Регулярне вживання фруктів і овочів, що містять флавоноїди, пов'язане з меншим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера та асоційованих з нею форм деменції», – каже Олег Швець.

То скільки ж ягоди потрібно з'їсти, а би вона принесла організмові користь? Багато досліджень розглядають споживання лохини близько 100 г за один прийом. Дієта MIND рекомендує щонайменше дві порції або 200 г ягід на тиждень, але лохину можна споживати й щодня. Дикоросла ягода містить на 33% більше антоціанів і вдвічі більше антиоксидантів, ніж звичайна.

«Лохина корисна у будь-якому вигляді, але найкраще вживати її свіжою або замороженою. Заморожування ягід, зібраних у пік зрілості, дозволяє зберегти їх поживні речовини, особливо корисні для здоров'я антоціани. А от сушіння зазвичай зменшує їхній вміст», – твердить дієтолог.

Під час обробки ягоди втрачають частину поліфенолів і смаку. Крім того, багато виробників додають кукурудзяний сироп, цукор або олію, що можуть нівелювати користь лохини для здоров'я.