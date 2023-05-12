Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як у нашій країні вирішують проблеми побутових відходів, а також про українські міста, які будують сміттєпереробні заводи.

В Україні існує понад тридцять три тисячі нелегальних сміттєзвалищ

Поводження з відходами в Україні роками залишалося проблемою, яку ніхто не вирішував. Побутове сміття у нас вивозили на полігони, які збільшувалися і збільшувалися в розмірах. Усвідомити масштаби проблеми допоможуть такі дані: в Україні існує понад тридцять три тисячі нелегальних сміттєзвалищ і шість тисяч сміттєзвалищ, які складно вважати контрольованими. Щороку туди вивозять десять мільйонів тонн твердих побутових відходів. Законних полігонів у нас більше п’яти тисяч, але не всі вони відповідають екологічним вимогам, а кожен четвертий перевантажений. Їх давно треба закрити і рекультивувати.

Отож маємо тисячі сміттєзвалищ на тисячах гектарів землі, які наче виразки вкривають нашу країну, і водночас не маємо жодного сміттєпереробного заводу в Україні. Як таке могло статися? Можна сказати, що причина в інерції пострадянського уявлення про світ, коли здавалося, що природні ресурси безмежні, що територій на вивезення сміття вистачить на ще не одне покоління. Ніхто не вирішував проблему, аж поки вона не стала пекучою і не набула стану патології.

Про сміттєву кризу в Україні вперше заговорили майже сім років тому і сталося це через велику політику. Біля Львова виникла пожежа на місцевому сміттєзвалищі у селі Грибовичі. Під час її гасіння загинули пожежники. Далі полігон закрили і сміття зі Львова почали вивозити на інші сміттєзвалища. Однак через політичні конфлікти львівське сміття більше року обговорювали у національних новинах.

Причина була проста: тодішній президент Петро Порошенко прагнув контролювати фракцію «Самопоміч» у парламенті і усунути на майбутніх виборах конкурента – мера Львова Андрія Садового. Як наслідок, вантажівки з львівським сміттям зупиняли на дорогах патрульні, на власників полігонів та місцеву владу, яка погодилася приймати відходи, тиснули у різний спосіб аж до шантажу і залякування. Сміттєва блокада Львова справді була смердючою і брудною справою, однак поховати місто під горами відходів тоді не вдалося.

Попри всі перешкоди у Львові таки запрацює сміттєпереробний завод

Всупереч багаторічній протидії у Львові невдовзі запрацює сміттєпереробний завод. З його будівництвом теж пов’язана тривала епопея. Ще шість років тому обрали відповідну земельну ділянку, згодом знайшли кошти і підрядника, однак розпочати процес не вдавалося через вже відому причину – політику. Зацікавлені у провалі проекту організовували пікети, протести, судові позови. У профільних міністерствах затягували погодження документів. І ця боротьба тривала роками.

Лише зі зміною влади на Банковій будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зрушилося і наближається до успішного завершення. З-поміж українських міст комплекс з сортування і переробки відходів цього року будують і в Житомирі. Там запустили поки що першу чергу невеликого приватного сміттєпереробного комплексу. В Харкові завод поки що не закінчили, а в Хмельницькому минулого року провели тендер на таке будівництво. Тобто процес пішов, але все ще перебуває на початковому етапі.

У Львові вже повністю виконали проектування і третину робіт з будівництва сміттєпереробного комплексу. Будує об’єкт одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Вартість становить 50 мільйонів євро. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. До кінця цього року будівництво обіцяють завершити і перейти до до етапу монтування обладнання. Відтак у 2024 році сміттєпереробний завод почне працювати. Там перероблятимуть 250 тис. тонн відходів на рік і працюватиме понад 180 робітників. Це буде перший такий комплекс в Україні.

Для Львова це буде історична перемога і доказ того, що такі проекти у нас можливо втілювати. Цього тижня у місті відбулася прес-конференція «Угода мерів в Україні: працюємо разом над зеленим відновленням». Мери українських міст ознайомилися з тим, як у Львові вирішують проблему ТПВ.

Поруч з місцем, де буде завод, уже кілька років працює міська станція компостування органічних відходів. А ще на завершальному етапі рекультивація полігону в Грибовичах. Його накрили спеціальним захисним екраном, що зупиняє потрапляння опадів в ґрунти. Далі на місці звалища висадять зелені насадження, що перетворить це місце на великий парк. А ще тут тепер виробляють електроенергію, якою забезпечують 750 домогосподарств.

Отож Львів показує приклад іншим містам країни, як вирішувати насправді глобальну екологічну проблему. І хочеться вірити, що таких переможних історій у нас буде більше. Ви дивились Захід нет Новини. До наступних зустрічей.