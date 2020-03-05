Як ми допомагаємо Путіну

Депутат із Львівщини, представник партії «Слуга народу», Святослав Юраш створив у Верховній Раді консервативне міжфракційне об’єднання «Цінності, Гідність, Родина», до якого увійшло 307 депутатів. Об’єднання ставить собі за мету захист вічних цінностей українського суспільства.

Після появи цієї інформації розгорнулись бурхливі дискусії, було багато і насмішок, і захоплення. Але у цьому об’єднанні і розмовах навколо криється одна з проблем нашого суспільства, на якій дуже вміло грає Росія. Об’єднання, яке створили, – це найкращий подарунок, який можна було зробити Путіну на різдвяно-новорічні свята.

Чому? П’ять років нам постійно розказували про гібридну війну Росії проти України. Та наголошували на одному з її етапів – інформаційній війні. І дуже мало говорили про інші аспекти. Один з них – когнітивна війна (ураження свідомості). Вона оперує образами майбутнього та суспільними міфами. Ми раніше вже розбирали, як у нас використовують історію для популяризації суспільних міфів (стаття «Історія як інструмент політичної боротьби»).

Але когнітивна війна формує в нас й абстрактний образ майбутнього, що може статись від наших дій. Про один з таких образів ми дуже добре чули на початку 2014 року – не робіть того й того, бо Путін нападе. Це був один зі стримувальних чинників для радикальніших дій влади, бо суспільство починало істерити про напад і великі жертви. Потім цей образ успішно почали використовувати представники влади для тиску на активістів та політиків, які їх критикували. Провокуючи тиск суспільства на опонентів, які нібито провокують Путіна. Другий аспект – це використання закону як зброї. Росія знаходить шпаринки в законодавстві країн опонентів та використовує це проти них. Або перекручує законодавство чи провокує прийняти потрібні їй норми.

Так само Росія формувала образ «братнього народу», який зараз дуже успішно популяризують в Україні боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик. Розповідаючи про війни політиків, «братні народи» провокують до нестабільності, зміну влади в Україні, але ніколи не говорять про те, що і в Росії має щось змінитися. І якщо ви вважаєте, що два боксери – це одиничні випадки, то сильно помиляєтесь. Для прикладу, 18 січня в Києві відбулась зустріч пауерліфтера зі Львова Павла Наконечного (їздив виступати в Москву, де виграв машину) та блогера Андрія Луценка (українець з Криму, який переїхав до Москви 2015 року) з фанатами (було близько 200 людей). Тож що спортсмен останні кілька місяців, що блогер останні чотири роки говорять про «братні народи» і все в цьому ж дусі. Теза про «братній народ» перетворилася на зброю в інформаційному арсеналі Росії.

Образи православного духу, братів слов’ян і про те, які вони розумні, а американці тупі – це теж штучно створені кліше для об’єднання на рівні свідомості і у формуванні сприйняття навколишнього світу. Щодо карикатурного образу американців довго були сумніви в його поширеності. Але на одному з бізнес-тренінгів представник не останньої компанії у Львові з насолодою і довго розказував про тупість жителів США та розумову унікальність українців.

Створення єдиного світогляду для українців і росіян тривало постійно. Є теми, які актуалізуються залежно від успішності наших відносин з ЄС або провалів у діях наших політиків. Однією з таких тем є збереження сімейних цінностей. Що це таке, які ці цінності, хто і як має зберігати – більшість прихильників не скаже і слова. Але майже всі вони знають, проти кого треба боротися – проти «гей-Європи» та «содомії».

27 липня 2013 року в Києві з ініціативи медведчуківського громадського руху «Український вибір» відбулася конференція «Православно-слов'янські цінності – основа цивілізаційного вибору України». Саме від неї багато дослідників й аналітиків починають відлік процесу захоплення України, а не від лютневих подій 2014 року в Криму. Адже тут чітко прозвучали тези про єдину церкву і спільний релігійний простір, які теж є визначальними в релігійній політиці Росії в Україні. Але поза увагою залишились тези про «сімейні цінності», які знову почали з’являтись у нашому інформаційному просторі. Ця конференція відома ще й тим, що в ній взяв участь Владімір Путін, а перед її початком була проведена акція проти євроінтеграції України.

Схема дій дуже проста: з одного боку – традиційні цінності і православ’я, з іншого – європейські цінності і Євросоюз разом з НАТО. Європейські цінності для них – це ЛГБТ, ювенальна юстиція, одностатеві шлюби тощо.

Активізація таких акцій та заяв спалахувала в Україні тричі. Перший етап – з кінця 2012 року до Євромайдану. Коли різні ГО, які асоціювали себе з протестантськими церквами, та секта Догнала виступали проти асоціації з Євросоюзом, мотивуючи це тим, що наших дітей примусово забиратимуть, що будуть знищені «традиційні сім’ї» і так далі за сценарієм. Секта Догнала навіть зверталась до Путіна про допомогу, і він був єдиний, на кого вони не наклали анафему. Центром діяльності таких організацій та місцем проведення акцій виявилися Львів і Львівщина. Це не дивно, бо саме тут найбільше виступали за Асоціацію.

Під час Майдану ці організації поводились по-різному, одні зачаїлись і потім почали потрошки брати участь в акціях проти влади, а інші виступали проти Євромайдану і повторювали мантру про погану Америку. З початком війни частина з них почала організовувати акції і писати звернення проти мобілізації. Їхнім гаслом стало: «Путін нападе, якщо будемо агресивними».

Останній спалах подібної активності припадає на 2018 рік під завершення каденції Петра Порошенка. Петро Олексійович з приходом до влади почав підтримувати багато ініціатив, пов’язаних з правами людини, але наприкінці каденції зрозумів, що політичних дивідендів це йому не принесе. Тому вектор змінили на «традиційні цінності» та збереження «інституту сім’ї». Ультраконсервативні заяви тодішнього голови РНБО і його дружини дуже довго обговорювали в ЗМІ. Був навіть підготовлений Проєкт Постанови про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім'ї в Україні. Документ доручав Кабінету Міністрів упродовж трьох місяців розробити та затвердити проєкт Стратегії державної сімейної політики до 2023 року. За рік до того аналогічне законодавство обговорювали в Росії.

В той самий час активізувались громадські організації, які 2012 року вже проходили всі ці акції і висилали заклики до Росії. Звичайно, що найбільше просували цю постанову депутати від Опозиційної платформи (нині ОПЗЖ, які активні і в новому об’єднанні). Були ті, які відверто говорили, що все виходить з Росії і що це пропагандистські документи. Серед них і депутати з Блоку Петра Порошенка.

Наприклад, народний депутат Павло Унгурян з «Народного фронту» навіть проводив відповідні акції біля стін Верховної Ради. А серед авторів постанови була народна депутатка Оксана Білозір, кума Петра Порошенка і одна з тих, що легалізовували свого часу секту Догнала.

Враховуючи, що Порошенко програв, а з ним і Турчинов та багато прихильників «цінностей», то майже на рік довелося забути про такі ініціативи. А в серпні 2019 року проєкт був відкликаний. Але тепер його знову активізували. І цього разу вже досить небезпечно, бо підтримка 307 депутатів – це конституційна більшість. А якщо вони вступали в об’єднання ще й свідомо, то в результаті можемо отримати цілком нове законодавство, яке Росія використає, коли Україна почне активні дії в напрямку до ЄС і НАТО.

Те, що цю акцію не підтримала партія «Голос», є правильним і логічним рішенням. Більшість з їхніх депутатів мають досвід роботи в ГО і з грантами від Європи і США. Тому добре розуміють, як у нас можуть перекручувати поняття «європейські цінності». Але треба відзначити, що дружня до партії «Голос» партія УГП, з якої вийшло кілька чинних депутатів, є відкритими прихильниками «традиційної галицької сім’ї» та ратують за збереження «сімейних цінностей». Тому, як воно піде далі – не відомо, можливо, об’єднання і збільшиться.

Варто зазначити, що європейські цінності – це передусім права людини, їх захист і дотримання. У нас же після заяви про нове об’єднання відразу почали поширювати картинки зі системою підкорення в сім’ї. Де жінка дбає про затишок, дітей, чоловіка тощо. Вона не має права на кар’єру і свій розвиток, бо це ж не традиційні цінності.

Команда Петра Порошенка почала говорити про «цінності» тоді, коли бракувало аргументів для перемоги. «Слуги народу» ідуть шляхом БПП, який виявився провальним. І це лякає, бо щось дуже швидко вони перейшли до методів з папки «Що робити, коли все пропало?». І тут очевидні проблеми в партії та її організації.

Щодо «цінностей», то оскільки ініціатори всі такі християни, відповідно, мають пам’ятати, що «благими намірами вимощена дорога в пекло». Ми своїми ж руками даємо Росії поле для маніпуляцій і боротьби з нашими прагненнями вступити в ЄС. Та ще й хочемо створити законодавство для нього. Щоб у сімей не було проблем, треба любити своїх рідних, давати їм розвиватись і виступати проти насилля (фізичного і психологічного). Для цього закону не треба.