Найкращий час для розмноження каучуконосної рослини – весна та літо

Фікус – одна із найефектніших кімнатних рослин. І його можна розмножити без купівлі нового екземпляра – достатньо одного живця. Martha Stewart розповідає про три різні способи, як це можна зробити.

Коли найкраще розмножувати фікус?

Найкращий час для розмноження фікуса – весна та літо, стверджує Саманта Германн, експертка з садівництва та засновниця House + Plant. Протягом цього періоду рослина отримуватиме достатньо сонячного світла, що дозволить їй генерувати достатньо енергії для розвитку коріння з живця, а також стимулювати нове зростання з місця початкового живця.

Як розмножувати фікус?

Живець у перліті

Перліт можна знайти в будь-якому великому магазині роздрібної торгівлі або садовому центрі. Він недорогий, забезпечує чудове постачання кисню до коріння та стерильний, а це означає, що ваші живці не будуть піддаватися впливу патогенів, які в іншому випадку могли б бути присутніми в ґрунті.

Використовуючи секатор або ножиці, зріжте стебло трохи вище листкового вузла та видаліть нижнє листя. Залиште на живці лише один або два листки, щоб мінімізувати втрату води. Наповніть невеликий горщик перлітом і пальцем зробіть невеликий отвір у центрі. Вставте туди живець переконавшись, що перліт покриває листовий вузол.

Поставте горщик на контейнер, наповнений водою. Цей метод, відомий як нижнє підживлення, дозволяє перліту повільно поглинати вологу. Підтримуйте рівень води в контейнері на середині горщика, щоб він міг безперервно її поглинати. Він залишатиметься вологим, а розмір його частинок забезпечить достатній потік повітря до коріння.

Живець в ґрунті

Багато садівників обирають розмноження живцями в ґрунті, оскільки цей метод має високий рівень успішності. Він ефективно сприяє успішному вкоріненню та здоровому росту. Щоб покращити результати, використовуйте добре дреновану землю або додайте перліт для покращення повітрообміну та дренажу.

Використовуючи чисті секатори або ножиці, зробіть точний зріз трохи вище листкового вузла. Наповніть горщик свіжим, вологим ґрунтом. Горщика діаметром 15 см має бути достатньо для одного стебла. Помістіть зрізаний кінець живця в ґрунт, переконавшись, що він покриває листовий вузол. Розмістіть рослину у світлому місці, яке отримує багато непрямого сонячного світла. Ідеально підійде вікно, що виходить на південь або захід і не загороджене. Підтримуйте високу вологість і тепло, а також постійно вологу землю.

Живець у воді

Виберіть здорове стебло, яке має принаймні один вузол і один листок. За допомогою стерильного секатора зробіть зріз нижче вузла під невеликим кутом. Дайте соку перестати сочитися, а потім обережно промийте зрізаний кінець. Видаліть усе листя, яке буде занурено у воду, залишивши один-два листки на верхівці живця. Помістіть живець у вузьку чисту склянку так, щоб вузол був під водою, а листя залишалося сухим. Використовуйте воду кімнатної температури, дехлоровану або фільтровану, і не додавайте добрива.

Також забезпечте яскраве, непряме світло та підтримуйте температуру +18-27°C. Ви можете накрити верхню частину склянки прозорим пакетом для підвищення вологості, залишивши невеликий отвір для вентиляції. Воду потрібно доливати за потреби та міняти щотижня або щоразу, коли вона стає каламутною. Якщо зрізаний кінець потемніє або стане м’яким, зріжте трошки вище пошкодженої ділянки та оновіть воду.