Щоб навчити їх розмовляти потрібно докласти зусиль.

Хвилясті папужки привертають увагу своїм умінням імітувати людську мову та звуки навколишнього середовища. Важливо пам’ятати, що їхнє «говоріння» – це лише повторення почутого, а не усвідомлене спілкування, пише Papuga.

Щоб навчити їх розмовляти, потрібно докласти зусиль. На пташку не потрібно кричати, якщо немає результатів, цим ви тільки погіршите ситуацію. У папужок, як і у людей, може бути різний ступінь таланту, і з цим нічого не поробиш.

Як навчити папугу говорити: інструкція

Уроки треба проводити в тихому, комфортному місці. Потрібно щоб біля нього не було інших папужок. Нехай спочатку вивчить своє ім’я. Починайте з простих двоскладних слів. Вчіть його спочатку одному слову, а не всі одразу. Так можна папужку заплутати. Після того, як сказали слово, дайте папужці кілька секунд, щоб він його повторив. Спочатку це може бути просто якийсь звук. Не забувайте похвалити пташку чи дати якісь ласощі. Коли вивчить одне слово, можна вчити наступне. Ускладнюйте уроки поступово, не потрібно робити їх надто довгими.

Дехто рекомендує записати просту фразу на плеєр і залишити його біля клітки. Також небажано у присутності вихованця лаятися, вживати погані слова.