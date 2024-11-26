Папуги можуть стати чудовими домашніми улюбленцями, але не для всіх

Іноді люди імпульсивно купують птахів, захоплюючись їх яскравим виглядом та інтерактивністю, не усвідомлюючи всіх труднощів, які виникають при догляді за ними, пише petMD.

Спочатку господарі можуть бути в захваті від нового улюбленця, але згодом розчаровуються через складність догляду за папугою. З часом, при недостатній увазі з боку господаря, у птаха часто розвиваються такі звички, як висмикування пір'я, крик або кусання, що в результаті лише ускладнює взаємодію з ним. Такі ситуації призводять до того, що птахи, які колись приносили радість, часто повертаються до магазинів або залишаються в притулках для прилаштування.

Щоб уникнути такого сценарію, важливо обміркувати, чи підходить вам папуга як домашній улюбленець. Ось кілька варіантів, коли краще вибрати іншу тварину.

У вас мало часу, щоб проводити його з птахом

Папуги потребують значної уваги й кілька годин на день поза кліткою для спілкування з господарем. Якщо у вас немає часу щодня гратися з птахом, краще звернути увагу на менш вимогливих тварин, наприклад, до змій або хом'яків.

Ви не любите безлад

Папуги можуть бути дуже неохайними, розкидаючи їжу, яка застряє на жердинках або на підлозі навколо клітки. Також багато великих папуг можуть рвати іграшки, розкидаючи їх шматочки всюди. Якщо це вас засмучує, замість домашнього папуги оберіть вибагливого до чистоти домашнього щура або кота.

Ви часто подорожуєте

На відміну від рептилій або деяких інших видів домашніх тварин, папуг не можна залишати наодинці більше, ніж на день, оскільки вони потребують свіжої води щодня. Крім того, у багатьох з них розвиваються поведінкові проблеми, такі як кусання, коли їх залишають у клітці на тривалий час і не доглядають за ними.

У вас є маленькі діти

Папуги мають гострий дзьоб, що може травмувати маленьких дітей. Тому, якщо у вас є діти та ви хочете завести домашнього птаха, краще зачекайте кілька років, поки вони підростуть та зможуть безпечно взаємодіяти з птахом.

Фінансові труднощі

Папуги потребують регулярних витрат на їжу, іграшки, ветеринарне обслуговування. Крім того, птахи нічим не відрізняються від інших домашніх тварин у тому, що потребують профілактичного медичного обслуговування. Більшість людей не знають про це, коли заводять домашніх папуг.

У вас алергія на пір'я або лупу

Багато людей обирають птахів як домашніх улюбленців через алергію на хутро. Однак у деяких людей з алергією на хутро також є алергія на пір'я або на пір'яну лупу. Тому, перш ніж завести папугу, переконайтеся, що ні в кого немає алергії на птахів.

Вам не потрібні довгострокові зобов'язання

Багато папуг живуть десятиліттями. Загалом, чим більший папуга, тим довша тривалість його життя. Тому, якщо ви не зацікавлені в тому, щоб завести домашнього улюбленця на довгий термін, вам не варто обирати папуг.

Папуги можуть стати чудовими домашніми улюбленцями, але не для всіх. Якщо у вас є час, простір, фінанси та потрібний спосіб життя, щоб утримувати птаха, ці неймовірні створіння можуть стати люблячими компаньйонами на все життя.