Відсутність діяльності може призвести до деструктивної поведінки, включаючи вищипування пір'я чи агресивність

Якщо ви плануєте завести папугу, важливо враховувати, що ці птахи потребують постійної уваги та активності. Відсутність діяльності може призвести до деструктивної поведінки, включаючи вищипування пір'я чи агресивність, пише petMD.

Щоб уникнути таких проблем, експерти пропонують кілька корисних порад щодо того, як зайняти папугу.

Розгляньте можливість завести другого папугу

Перш ніж вирішити, чи варто заводити ще одного папугу, проконсультуйтеся з ветеринаром вашої птиці. Врахуйте, що не всі папуги підходять для того, щоб жити з іншим птахом. Зрілі папуги, які звикли бути єдиними у домі, можуть переживати стрес від появи нового сусіда. Також важливо бути обережними, адже спільне проживання двох статевозрілих папуг може призвести до розмноження та інших проблем.

Якщо після консультації з ветеринаром ви вирішите, що це хороша ідея, дотримуйтесь правильних протоколів для знайомства птахів. Крім того, не забудьте забезпечити карантин і пройти ветеринарний огляд для нового папуги.

Позитивне дресирування

Навчання папуг різноманітним командам і вправам, від підйому на ваги до ігор з іграшками, стимулює їхній інтелект і допомагає уникнути нудьги. Кессі Маліна, сертифікована дресувальниця птахів, наголошує на важливості застосування методів позитивного підкріплення, замість покарання.

Крім того, важливо правильно годувати папуг, якщо ви використовуєте частування як винагороду під час тренувань.

«Потрібно проконсультуватися з ветеринаром для птахів, щоб він допоміг розробити дієту, яка була б збалансованою за поживними речовинами, відповідною калорійністю, залишала деякі улюблені продукти доступними лише для навчання та не надто стимулювала репродуктивну поведінку. Вільний доступ до обробних паличок і насіннєвих сумішей може завадити цій меті», – пояснює доктор Кеннет Велле, клінічний доцент коледжу ветеринарної медицини Університету Іллінойсу.

Дозволяйте птаху літати

Птахи створені для польоту, і в дикій природі папуги витрачають багато часу та енергії на польоти в пошуках їжі та води.

«Тренування польотів – це чудовий спосіб імітувати це в наших домівках, і це допомагає нам тримати наших птахів щасливими і здоровими, – каже Шейла Бланшетт, голова програми допомоги та можливостей прилаштування птахів у Квакерському товаристві папуг.

Водночас варто дбати про безпеку, щоб птах випадково не втік чи не потрапив у небезпеку.

Забезпечте належну клітку та ігрову зону

Замість звичайної клітки розгляньте вольєр або спеціально відведену кімнату для птаха. Це дозволить йому мати більше простору для руху та активностей. Якщо ви все ж таки зупинили свій вибір на клітці, експерти рекомендують придбати найбільшу клітку, яку ви можете собі дозволити

Також важливо створити зону для ігор, де папуга може розважатися та шукати їжу.

Заохочуйте свого папугу грати в ігри

На ринку є безліч чудових іграшок для папуг, але при покупці варто враховувати особливості вашого улюбленця.

«Великі макао і какаду можуть віддавати перевагу більш грубій і твердій деревині. Однак для африканського сірого папуги це занадто складно. Сірі папуги люблять бачити процес руйнування», – пояснює Ліза Боно, сертифікований консультант з поведінки папуг Міжнародної асоціації консультантів з поведінки тварин.

Багато папуг із задоволенням гризуть папір або картон, а також м’яку деревину. Не забувайте, що ваш птах повинен мати різноманітні та безпечні іграшки.

Проконсультуйтесь з ветеринаром щодо можливих прогулянок на свіжому повітрі

Перед тим як вивести папугу на вулицю, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром. Існує безліч проблем, які можуть виникнути під час таких прогулянок, від потенційної втечі до контакту з бактеріями та хворобами.

Існують різні варіанти безпечного утримання папуг на свіжому повітрі, в тому числі переноски, шлейки та повідці.

Заохочуйте своїх папуг до пошуку їжі

Дикі птахи витрачають багато часу на пошук їжі, тому створення подібних умов у домашньому середовищі допоможе зайняти папугу. Для цього можна використовувати навіть саморобні іграшки для пошуку їжі, виготовлені з доступних матеріалів.

Забезпечення добробуту папуги вимагає від власників значних зусиль і часу, але правильний підхід до догляду та взаємодії з птахом дозволить уникнути проблем у поведінці та створити комфортне середовище для вашого улюбленця.