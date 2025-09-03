Найефективніший спосіб стримати розвиток зонтиків – обривати верхівки

Кріп легко переходить у фазу цвітіння, якщо не дотримуватися деяких агротехнічних правил. Коли рослини зацвітуть, насіння розлетиться по всьому городу. Щоб уникнути цього, користуйтеся простими перевіреними прийомами від «Сенсації».

Прищипування

Найефективніший спосіб стримати розвиток зонтиків – обривати верхівки. Робіть це, коли рослини досягнуть 10-20 см висоти. Прищипування стимулює розгалуження і формування густішої зеленої маси, одночасно затримуючи перехід у генеративну фазу.

Дбайливий збір врожаю

Збирайте зелень акуратно, щоб не травмувати рослину і не спровокувати її ослаблення. Регулярний, обережний зріз листя допомагає підтримувати рослини в вегетативному стані і запобігає посиленому формуванню суцвіть.

Помірний полив

Утримуйте ґрунтову вологість на помірному рівні, близько 50-60%. Часті переливи і застій води шкодять кореням і можуть прискорити стресові реакції рослини, що ведуть до утворення квіткових парасольок.

Живлення рослин

Забезпечте кріп збалансованим підживленням: і макро- й мікроелементами. Підійдуть як комплексні добрива для зелені, так і натуральні варіанти, наприклад, деревна зола як джерело калію й інших речовин. Головне – не перенасичувати ґрунт азотом у надлишку, бо це може призвести до інтенсивного, але короткочасного росту.