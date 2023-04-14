Як не нашкодити здоровʼю за великоднім столом
Поради дієтолога господарям і гостям
Уже скоро Великдень – найбільше християнське свято. Навіть таке лихо як війна не може завадити українським господиням приготувати великодні смаколики і пригостити ними рідних і близьких. Та дуже важливо не переїсти за святковим столом, аби споживання великодніх страв минуло без негативних наслідків для здоров’я.
Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець сформулював рекомендації для господарів та гостей. Вони допоможуть не переїсти, але спробувати різні смаколики, поєднати смачні і корисні страви й після свят почуватися здоровими і працездатними.
Шість порад для господарів
Головне, не надокучати пропозиціями: з’їш ще, спробуй оце, пий до дна
- Складіть меню зі страв, які будете готувати для рідних та близьких із розумним балансом між задоволенням і користю.
- Пам’ятайте про здорову їжу: бажано, щоб вона складала 70 % страв вашого святкового меню, тоді як ковбаски, крученики, підчеревина, паски й подібне – не більше 30 % (можливо до 50 %, але не більше).
- Приготуйте різноманітні овочеві закуски. Наприклад, наріжте брусками овочі з хумусом або сальсою – чудовий варіант.
- Уникайте канапок із маслом, сирів і ковбас, смажених у фритюрі смаколиків.
- Не докучайте пропозиціями «з’їсти ще», «спробувати оце», «пити до дна». Памʼятайте: кількість їжі, ба більше – алкоголю, яку ваші гості можуть із комфортом і безпечно споживати, може різнитися від ваших уявлень про норми.
- Сплануйте певні активності для гостей поза святковим столом. Цікаві фізичні та інтелектуальні розваги допоможуть зробити свято веселішим і здоровішим.
- Українці вміють готувати і щедро пригощати гостей
Поради для гостей
Запам'ятайте: чарівних пігулок, які наступного дня допоможуть прийти в норму, не існує
- Не пропускайте звичного сніданку або обіду перед святковою трапезою. Голод збільшує шанси на переїдання, споживання більшої кількості нездорової їжі та поганого самопочуття наступного дня.
- Їжте все, що вам подобається, але маленькими порціями. Якщо вам щось особливо сподобалося, то можна взяти невелику добавку, якщо все ще голодні.
- Навчіться чемно відмовляти у надмірних пропозиціях їжі та напоїв. Скажімо: «Це було чудово, я вже встиг спробувати, дякую».
- Не поспішайте, робіть перерви у куштуванні смачних страв. Сядьте зручніше і розслабтеся. Отримайте задоволення від того, що ви щойно з’їли. Виділіть час, щоби насолодитися відчуттям перебування за столом із людьми, яких ви любите.
- Не байдикуйте, не скучайте і не сумуйте за столом, оскільки з такою поведінкою і настроєм значно збільшуються шанси більше з'їсти та випити.
- Перевагу слід віддати овочевим закускам
- Намагайтеся спілкуватися з усіма за столом щиро і дружньо, спробуйте знайти теми, які цікаві більшості і нікого не засмучують й не ображають.
- Памʼятайте про різницю між здоровими та нездоровими стравами та про помірність у харчуванні. Намагайтеся заповнити тарілку рослинною їжею. Обмежте солоне, смажене, жирне та солодке.
- Поставтеся відповідально до алкоголю. Найкращий варіант – зупинитися на безалкогольних напоях. В іншому випадку, слід обмежити вживання алкоголю однією-двома порціями для жінок і не більше ніж три – для чоловіків. Під порцією алкоголю розуміють 30 мл міцних напоїв, 100 мл вина та 300 мл пива.
- Не варто вірити у «чарівні пігулки», які позбавлять вас наслідків відсутності міри в їжі та питті. Таких засобів просто не існує.