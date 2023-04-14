Паска і ковбаска на Великдень

Уже скоро Великдень – найбільше християнське свято. Навіть таке лихо як війна не може завадити українським господиням приготувати великодні смаколики і пригостити ними рідних і близьких. Та дуже важливо не переїсти за святковим столом, аби споживання великодніх страв минуло без негативних наслідків для здоров’я.

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець сформулював рекомендації для господарів та гостей. Вони допоможуть не переїсти, але спробувати різні смаколики, поєднати смачні і корисні страви й після свят почуватися здоровими і працездатними.

Шість порад для господарів

Головне, не надокучати пропозиціями: з’їш ще, спробуй оце, пий до дна

Складіть меню зі страв, які будете готувати для рідних та близьких із розумним балансом між задоволенням і користю.

Пам’ятайте про здорову їжу: бажано, щоб вона складала 70 % страв вашого святкового меню, тоді як ковбаски, крученики, підчеревина, паски й подібне – не більше 30 % (можливо до 50 %, але не більше).

Приготуйте різноманітні овочеві закуски. Наприклад, наріжте брусками овочі з хумусом або сальсою – чудовий варіант.

Уникайте канапок із маслом, сирів і ковбас, смажених у фритюрі смаколиків.

Не докучайте пропозиціями «з’їсти ще», «спробувати оце», «пити до дна». Памʼятайте: кількість їжі, ба більше – алкоголю, яку ваші гості можуть із комфортом і безпечно споживати, може різнитися від ваших уявлень про норми.

Сплануйте певні активності для гостей поза святковим столом. Цікаві фізичні та інтелектуальні розваги допоможуть зробити свято веселішим і здоровішим.

Українці вміють готувати і щедро пригощати гостей

Поради для гостей

Запам'ятайте: чарівних пігулок, які наступного дня допоможуть прийти в норму, не існує