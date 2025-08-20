Перед будь-якими змінами важливо визначитися з призначенням тераси

Коли за вікном спека, тераса стає тією зоною, де можна насолодитися прохолодою та природою. Щоб цей простір був ідеальним, важливо продумати все – він зонування і меблів до деталей, що додають затишку та стилю. Nateo Concept розповідає, як створити стильну та функціональну терасу для літа.

Визначте, що ви хочете від тераси

Перед будь-якими змінами важливо визначитися з призначенням тераси. Можливо ви мрієте про зону для обіду просто неба, де можна посмажити м’ясо. А може, вам потрібна зона відпочинку з шезлонгами та невеликим басейном, де можна поплавати або позасмагати. Навіть якщо простір невеликий – розумне зонування допоможе зробити терасу функціональною та комфортною.

Оберіть стиль, який відповідатиме вашим бажанням

Далі можна зосередитися на стилі тераси. Наприклад, богемний декор тераси є дуже модним. Він базується на використанні натуральних матеріалів, таких як дерево, бавовна, льон та інші, і створює шикарну та водночас невимушену атмосферу.

Ви також можете вибрати більш яскравий і барвистий стиль, віддавши перевагу пофарбованим меблям для вулиці. А яскравий диван може стати акцентним елементом.

Вибирайте практичні меблі

Для невеликої тераси краще вибирати практичні меблі для вулиці, наприклад, складаний стіл. Ви також можете обрати дерев’яні лежаки, які легко зберігати. Важливо вибирати меблі, які можна компактно сховати на зимовий період.

Якщо ж у вас великий простір, ви можете дозволити собі незвичайні елементи або збільшити кількість місця для сидіння, якщо ви любите приймати гостей.

Не забудьте створити тінь

Залежно від оточення, може буде потрібно додати елементи, що створюють тінь. Особливо це актуально влітку, адже сонячні промені можуть заважати відпочинку. Ви можете обрати парасольки, ролетні штори або навіть накрити терасу дахом. Все залежить від вашого бюджету та бажання.

Додайте рослини

Рослини – це чудовий спосіб прикрасити дизайнерську терасу і зробити її ще приємнішою. Залежно від наявної території та ваших бажань, ви можете зробити простір по-справжньому зеленим, навіть не маючи особливого хисту до садівництва.

Ви можете встановити красиві рослини в горщиках. Якщо ви виберете їх достатньо великими, ви зможете створити тінь, а також захистити себе від сторонніх поглядів. Також можна обрати невеликі горщики та кашпо, які можна повісити.

Освітлення тераси

Щоб насолоджуватися відпочинком навіть ввечері, не забудьте додати освітлення до вашої тераси. Ви можете обрати настінні бра, ліхтарики, гірлянди або невеликі торшери.