Осіння обробка та прибирання навколо яблунь – дуже важливий етап

Жовтень – пора завершення збору яблук у більшості регіонів України. Але на цьому сезон догляду за фруктовими деревами не завершується. Осіння обробка та прибирання навколо яблунь – це критичний етап, що впливає на здоров’я дерева і його врожайність наступного року. Як допомогти яблуням пережити зиму, U-news.

Збір падалиці

Після збору урожаю в саду часто залишаються падалиця, гнилі яблука або навіть плоди, що досі висять на деревах, попри явні ознаки псування. Залишати їх категорично не можна. Вони є осередком розвитку грибків, гнилі та шкідників, які успішно перезимують і зашкодять дереву навесні.

Що робити:

зберіть і винесіть усі зіпсовані яблука з-під дерева;

обов’язково зніміть гнилі або сухі плоди з гілок;

не компостуйте хворі яблука – краще утилізувати або спалити.

Листя – не завжди на користь

Опале листя часто накопичується навколо стовбура, особливо після дощів. У ньому швидко накопичується волога, що створює ідеальні умови для розмноження грибків. До того ж листя, притиснуте до кори дерева, може сприяти її загниванню.

Що робити:

акуратно згрібайте листя з-під дерева;

якщо листя прилипло до стовбура після дощу – обережно приберіть його;

здорове листя можна відправити в компост пошкоджене краще знищити.

Захист від шкідників

Після того як сад очищено, варто подумати про профілактичну обробку. Багато комах ховаються в тріщинах кори й зимують там до весни.

Що зробити: