Не проґавте восени: що треба обовʼязково зробити з яблунями після збору врожаю
Жовтень – пора завершення збору яблук у більшості регіонів України. Але на цьому сезон догляду за фруктовими деревами не завершується. Осіння обробка та прибирання навколо яблунь – це критичний етап, що впливає на здоров’я дерева і його врожайність наступного року. Як допомогти яблуням пережити зиму, U-news.
Збір падалиці
Після збору урожаю в саду часто залишаються падалиця, гнилі яблука або навіть плоди, що досі висять на деревах, попри явні ознаки псування. Залишати їх категорично не можна. Вони є осередком розвитку грибків, гнилі та шкідників, які успішно перезимують і зашкодять дереву навесні.
Що робити:
- зберіть і винесіть усі зіпсовані яблука з-під дерева;
- обов’язково зніміть гнилі або сухі плоди з гілок;
- не компостуйте хворі яблука – краще утилізувати або спалити.
Листя – не завжди на користь
Опале листя часто накопичується навколо стовбура, особливо після дощів. У ньому швидко накопичується волога, що створює ідеальні умови для розмноження грибків. До того ж листя, притиснуте до кори дерева, може сприяти її загниванню.
Що робити:
- акуратно згрібайте листя з-під дерева;
- якщо листя прилипло до стовбура після дощу – обережно приберіть його;
- здорове листя можна відправити в компост пошкоджене краще знищити.
Захист від шкідників
Після того як сад очищено, варто подумати про профілактичну обробку. Багато комах ховаються в тріщинах кори й зимують там до весни.
Що зробити:
- проведіть санітарну обрізку (видаліть сухі, уражені або зламані гілки);
- за потреби обробіть стовбур і скелетні гілки спеціальними препаратами від зимуючих шкідників;
- можна також побілити стовбур дерева, щоб захистити його від перепадів температури.