Осінь – не причина зупиняти роботи в саду. Навпаки, саме зараз варто подбати про майбутній урожай і зовнішній вигляд ділянки навесні. Підготовка не потребує складних дій, але декілька ключових кроків можуть суттєво вплинути на здоров’я рослин і ґрунту. Детальніше про це пише «24 Канал».

Аерація ґрунту

Передусім, варто провести аерацію землі. Протягом літа та осінніх дощів ґрунт ущільнюється, що погіршує дренаж і може призвести до гниття коріння. Аерація покращить доступ повітря й вологи до кореневої системи, зменшить ризики застою води та розвитку хвороб.

Прибирання саду

Ще один важливий етап – прибирання листя та садового сміття. Залишені купи вологи й органіки можуть стати осередком для шкідників. Равлики, слимаки та інші комахи відкладають яйця, які навесні перетворяться на загрозу для саду. Чистота ділянки – це профілактика проблем у майбутньому.

Висадка кущів та цибулевих

Також восени варто висаджувати кущі та цибулинні квіти. Осіннє тепло та підвищена вологість створюють ідеальні умови для укорінення рослин до морозів. Тюльпани, нарциси, кущі – усе це краще садити саме восени, аби навесні милуватися яскравим цвітінням.

Попри всі ці роботи, не варто надмірно доглядати за садом у цей період. Рослинам потрібен час, щоб природно підготуватися до зими. Уникайте інтенсивного поливу, надлишкового внесення добрив та частого косіння газону. Особливо важливо припинити стрижку трави, коли середньоденна температура знижується до 10-13 градусів і її ріст сповільнюється.