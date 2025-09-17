У цей період дерева не витрачають ресурси на ріст листя чи цвітіння

Осінь – це не лише завершення дачного сезону, а й чудовий момент для закладення нового саду. Вересень і жовтень із м’яким сонцем і вологим ґрунтом створюють найкращі умови для приживлення саджанців. Навіть без тепла і листя, дерева активно розвивають кореневу систему, що дозволяє їм краще пережити зиму та перейти у новий сезон з потужним потенціалом. Що посадити, пише Martha Stewart.

Чому краще садити саме восени

У цей період дерева не витрачають ресурси на ріст листя чи цвітіння. Основні сили йдуть на укорінення, це забезпечує добру стійкість до морозів. Осінні дощі природно зволожують ґрунт, а прохолодна погода знижує ризик пересихання коренів.

Обов’язково додайте шар мульчі (3-5 см), щоб зберегти вологу та вберегти коріння від морозів. А щоб захистити молоді дерева від мишей та зайців – обгорніть стовбури пластиковою сіткою або спеціальними матеріалами.

Які дерева варто посадити восени

Яблуня

Розмір: до 7-8 м. Умови: багато сонця, родючий дренований ґрунт, регулярний полив у перший рік. Рекомендовані сорти: «Айдаред», «Голден Делішес», «Симиренка».

Яблуня – класика українських садів. Витривала, легко переносить зиму і дає стабільні врожаї навіть у центральній та північній частинах країни.

Груша

Розмір: до 9 м. Умови: сонячне місце, легкий ґрунт, профілактика грибкових хвороб. Сорти: «Конференція», «Яківлівська», «Лісова красуня».

Груша може рости десятки років і щедро плодоносити, але потребує догляду, особливо важливо вчасно прибирати опале листя, аби запобігти розвитку хвороб.

Вишня / Черешня

Розмір: 5-6 м. Умови: сонце, злегка кислий ґрунт. Регіони: кислі вишні – у будь-якій області, солодкі черешні – краще в південних.

Вишневі дерева не лише родять, а й чарують квітом навесні. Осіння посадка дозволить їм укорінитися до весни і швидше дати перші ягоди.

Персик

Розмір: до 8 м. Умови: легкий ґрунт, багато сонця, укриття на зиму. Регіони: південь, Закарпаття.

Персик – більш чутлива культура, але за умови якісної щепи та правильного догляду чудово приживається навіть у центральній Україні.

Хурма

Розмір: до 15-20 м. Умови: сонячне місце, дренований ґрунт, захист від вітру. Стійкість: окремі сорти витримують морози до -20 °C.

Хурма поступово входить у моду серед українських садівників. Якщо обрати морозостійкий сорт і правильно висадити дерево восени, є шанси отримати чудовий урожай вже за кілька років.