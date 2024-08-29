Як організувати максимально зручний графік роботи разом з Uklon

Як заробляти від 12 тисяч гривень на місяць, витрачаючи лише близько 2 годин на добу впродовж 5 днів на тиждень? Відповідь на це питання, а також чіткий алгоритм співпраці з онлайн-сервісом виклику авто Uklon, читайте у матеріалі.

Кілька кліків – і ви вже заробляєте за кермом

Завантаживши застосунок Uklon, перейдіть у налаштування та натисніть Uklon Driver або перейдіть за посиланням на спеціальну форму. Далі виконайте наступні кроки:

У формі, що відкрилась, вкажіть місто вашого перебування. Після заповнення всіх полів натисніть «Почати реєстрацію». Після підтвердження свого мобільного телефону оберіть тип реєстрації: водієм з авто (для власників автомобілів) чи водієм в автопарку (для тих, хто не має власного авто) або кур’єром на авто чи на мототранспорті. Далі вкажіть своє ім’я та створіть пароль для авторизації у застосунку Uklon Driver. Зробіть фото для свого профілю та завантажте всі необхідні документи: фото оригіналу водійського посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт). Надішліть заявку та очікуйте підтвердження реєстрації. Менеджер Uklon опрацює заявку, а результат ви отримаєте в SMS.

Зареєструватися на сервісі дуже просто / Фото Uklon

Існує також спрощений процес реєстрації через застосунок Дія, де ваша заявка отримає швидшу перевірку.

Примітка! У результаті проходження реєстрації в застосунку Uklon та надання згоди з умовами оферти для партнера-водія, останній підтверджує в тому числі наявність всіх необхідних дозвільних документів, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями.

Перший клієнт – перший заробіток

У застосунку для водіїв-партнерів Uklon Driver є декілька способів прийняття замовлень. Найзручніший – через кнопку «Ланцюжок», де система самостійно призначає вам замовлення. Після натискання кнопки розпочнеться пошук замовлення, наступне натискання – пошук припиняється.

Існує кілька способів прийняття замовлень / Фото Uklon

Ось покрокова інструкція виконання замовлення з ілюстраціями:

Натисніть «Ланцюжок» і дочекайтесь, поки система запропонує відповідне замовлення.

На екрані смартфона інформацію зображено для прикладу / Скриншот Uklon

Виберіть час подачі та проведіть по кнопці «Прийняти».

На екрані смартфона інформацію зображено для прикладу / Скриншот Uklon

Коли прибудете на адресу подачі, натисніть «На місці», щоб пасажиру (клієнту) надійшло повідомлення про ваше прибуття.

На екрані смартфона інформацію зображено для прикладу / Скриншот Uklon

Після того, як пасажир сяде в машину, натисніть «Почати поїздку», а після завершення замовлення натисніть на відповідну кнопку.

На екрані смартфона інформацію зображено для прикладу / Скриншот Uklon

Отже, замовлення виконано. Вітаємо із першими заробленими коштами разом з онлайн-сервісом виклику авто Uklon.

Зручний графік, система бонусів і знижок

Головною перевагою співпраці з онлайн-сервісом виклику авто Uklon є вільний графік. Ви самі обираєте зручний час для поїздок. Принцип простий – чим більше замовлень, тим більший заробіток. Він коливатиметься від 12 тисяч (по 2 години на день, 5 днів на тиждень) і до 50 тисяч гривень, якщо співпрацюватиме із сервісом по 8 годин на добу, 6 днів на тиждень.

Онлайн-сервіс виклику авто пропонує водіям бонуси та знижки / Фото Uklon

Також, співпрацюючи з онлайн-сервісом Uklon, ви отримуєте такі додаткові переваги:

приваблива комісія та конкурентні тарифи залежно від міста. Uklon постійно досліджує конкурентне середовище, щоб співпраця з партнерами-водіями була максимально взаємовигідною;

залежно від міста. Uklon постійно досліджує конкурентне середовище, щоб співпраця з партнерами-водіями була максимально взаємовигідною; зручні замовлення . Ви бачите всю інформацію про замовлення перш ніж приймете його: тип оплати, відстань, вартість та кінцеву точку;

. Ви бачите всю інформацію про замовлення перш ніж приймете його: тип оплати, відстань, вартість та кінцеву точку; налаштування фільтрів по відстані, радіусу подачі, типу оплати і вартості поїздки;

по відстані, радіусу подачі, типу оплати і вартості поїздки; бонуси за реєстрацію та виконані замовлення.

Вам також будуть доступні знижки та ексклюзивні пропозиції, завдяки яким ви зможете заощаджувати на пальному, автозапчастинах та догляді за авто, страховці та лізингу, їжі та напоях. Програма лояльності DriverUP для партнерів-водіїв Uklon включає в себе пропозиції від партнерів сервісу, як-от OKKO, WOG, SOCAR, Сільпо, LIfecell, Polis.ua та багато інших.

Вимоги до роботи на власному авто

Співпрацювати з онлайн-сервісом Uklon можна як на власному авто, так і на авто, яке належить вам на підставі права оренди. Якщо маєте змогу користуватись власною автівкою, вам потрібно знати базові вимоги щодо зовнішнього вигляду і характеристик транспортного засобу:

чистий зовні та в салоні, без корозії та пошкоджень кузова;

на сезонних і незношених шинах;

не з кузовом «купе»;

авто повинне бути з українською реєстрацією;

зі справними ременями безпеки;

в авто не повинно бути сторонніх запахів, як-то сморід диму від цигарок;

повинна бути справна система обігріву та кондиціонування;

у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі набір авто – з 2005 року, в інших містах – з 2001-го;

огляд та реєстрація авто здійснюється в індивідуальному порядку.

Слоган бренду Uklon – «Рухай свій світ», а тому для компанії важливо мотивувати водіїв та водійок удосконалюватись і заробляти, попри усі складнощі.