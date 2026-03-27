М’які меблі швидко накопичують пил і бруд, через що втрачають свіжий вигляд. Водночас очистити їх можна без агресивної хімії. Pixel Inform розповідає, як очистити м’які меблі крохмалем.

Як очистити меблі крохмалем?

Картопляний крохмаль добре справляється із забрудненнями, але потрібно більше часу. Його потрібно посипати на проблемні ділянки меблів та залишити на всю ніч. Крохмалю потрібен час, щоб подіяти.

Вранці вам залишиться тільки пропилососити меблі, зібравши крохмаль. Цей спосіб працює навіть із плямами від жиру.