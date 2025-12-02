Перед тим як почати ремонт, перекрийте подачу води на водопровідному стояку

Заміна змішувача у ванній – завдання цілком посильне навіть без виклику майстра. Svit Santeh розповідає, як самостійно поміняти змішувач у ванній.

Що потрібно перед початком?

Спершу перекрийте подачу води на водопровідному стояку. На ньому розташований спеціальний вентиль, який потрібно закрити. Підлогу у ванній кімнаті застеліть ганчірками, оскільки з труби будуть витікати залишки брудної води. Якщо міняєте кран у ванній, постеліть ганчірку на дно. Це потрібно, щоб металеві деталі не пошкодили поверхню ванни.

Також потрібно підготувати таз, в який покладіть демонтований кран, щоб вона з нього не виливалась на підлогу.

Для роботи вам потрібно такі інструменти:

розвідний ключ;

плоскогубці;

плоскі та хрестові викрутки.

Окрім інструментів, вам потрібно купити сантехнічний льон для підмотки різьбових зʼєднань, фум-стрічка або спеціальна ущільнювальна нитка, прокладки з гуми або силікону, ексцентрики.

Як змінити змішувач: покрокова інструкція