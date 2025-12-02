Майстра викликати не треба: як самостійно поміняти змішувач у ванній
Заміна змішувача у ванній – завдання цілком посильне навіть без виклику майстра. Svit Santeh розповідає, як самостійно поміняти змішувач у ванній.
Що потрібно перед початком?
Спершу перекрийте подачу води на водопровідному стояку. На ньому розташований спеціальний вентиль, який потрібно закрити. Підлогу у ванній кімнаті застеліть ганчірками, оскільки з труби будуть витікати залишки брудної води. Якщо міняєте кран у ванній, постеліть ганчірку на дно. Це потрібно, щоб металеві деталі не пошкодили поверхню ванни.
Також потрібно підготувати таз, в який покладіть демонтований кран, щоб вона з нього не виливалась на підлогу.
Для роботи вам потрібно такі інструменти:
- розвідний ключ;
- плоскогубці;
- плоскі та хрестові викрутки.
Окрім інструментів, вам потрібно купити сантехнічний льон для підмотки різьбових зʼєднань, фум-стрічка або спеціальна ущільнювальна нитка, прокладки з гуми або силікону, ексцентрики.
Як змінити змішувач: покрокова інструкція
- Демонтуйте старий змішувач. Розвідним ключем відкрутіть накидні гайки, на яких він кріпиться. Знявши гусак, відкрутіть декоративні накладки, що маскують кінці труб. Якщо кран складно відкручувати, можна використати спеціальний засіб WD-40. Змочіть ним різьблення, і через деякий час воно легко розкрутиться.
- Почистьте з’єднання від іржі та вапняних відкладень. Потім розвідним ключем або плоскогубцями викрутіть ексцентрики – перехідні елементи, якими пристрій кріпиться до водяних виводів. Перевірте їх цілісність, і якщо вони більше не придатні для використання, викиньте та візьміть нові. На різьбу перехідників намотайте ущільнювач для різьбових з’єднань. Намотувати його слід у зворотну сторону від ходу різблення. Якщо ви використовуєте лляний ущільнювач, його потрібно змочити спеціальною пастою, але якщо її немає, то водою. Викруткою прочистьте кінці труб від іржі та вкрутіть нові ексцентрики.
- Встановіть на місце декоративні накладки. Всередину кожної гайки змішувача вкладіть прокладку з гуми або силікону. Накрутіть гайки на перехідники. Спочатку прикрутіть їх руками, а потім щільно затягніть ключем, але не робіть це занадто сильно, щоб не зіпсувати різьблення.
- Тепер залишилося під’єднати до змішувача знімний вилив або душовий шланг. Вкрутіть у вилив аератор, який може йти в комплекті. І після того, як пристрій буде встановлено, необхідно протестувати роботу. Увімкніть воду в системі та відкрийте кран на повну потужність, уважність огляньте усі з’єднання. Якщо десь підтікає вода, затягніть гайки тугіше.