Липкий наліт у мікрохвильовці з’являється через залишки жиру, соусів та їжі, які осідають на стінках під час розігрівання. З часом ці забруднення стають щільними і важко відмиваються звичайною губкою. Martha Stewart розповідає, як очистити мікрохвильовку від липкого нальоту.

Як очистити липкий наліт у мікрохвильовці?

Почніть з пари.

Перш ніж братися за губку, скористайтеся парою, щоб розм’якшити липкі залишки. Нагрійте в мікрохвильовці миску з водою, оцтом або лимонним соком протягом 3–5 хвилин, щоб розм’якшити липкі залишки. Після завершення часу, дайте мисці постояти хвилину-дві, перш ніж відкривати дверцята, щоб пара повністю проникла в наліт.

Протріть м’якими мийними засобами.

Після того як липкі залишки розм'якнуть, настав час все витерти. Перед початком роботи відключіть прилад від мережі.

Для легких забруднень достатньо теплої води з невеликою кількістю мийного засобу для посуду. Добре перемішайте, змочіть м’яку ганчірку або губку мильним розчином і протріть внутрішню частину мікрохвильовки. Робіть це обережно, щоб волога не потрапила всередину або на електричні компоненти.

Для більш стійких плям варто скористатися іншими засобами. Паста з харчової соди очистить розм’якшений наліт, не подряпавши поверхні. Ви також можете застосовувати оцет, який використовувати для парової чистки. Перед тим як почати, покладіть на стійкі плями на хвилину вологу ганчірку з оцтовим розчином, щоб розчинити забруднення.

Зверніть увагу на дверцята.

На дверцятах часто накопичується жир та липкий наліт. Після парового очищення ретельно протріть їх обраним для себе м’яким мийним засобом. Уникайте використання абразивних засобів.

Добре промийте та ретельно висушіть.

Після видалення усіх плям, «промийте» мікрохвильовку, змочивши у воді чисту губку або серветку та ретельно витерши залишки мийного засобу.

Потім повністю висушіть внутрішню частину мікрохвильовки. Після очищення переконайтеся, що вентиляційні отвори повністю сухі, перш ніж підключати мікрохвильовку до мережі. Для цього найкраще підходить чиста і суха серветка з мікрофібри.