Ці вказівки запобігають перегріванню рідини, що може призвести до раптового википання чи навіть вибуху

На деяких мікрохвильовках можна побачити наліпку з двома цікавими символами: стакан із ложкою та перекреслений стакан без ложки. Пояснюємо, що означають ці символи.

Що означає наліпка?

Насправді символ зі склянкою та ложкою означає, що у мікрохвильовці можна нагрівати рідину разом із металевою ложкою всередині. А символ з перекресленою склянкою без ложки попереджає, що не можна нагрівати рідину без ложки.

Навіщо класти металеву ложку в чашку?

Металева ложка діє як розсіювач тепла, допомагаючи рівномірно розподіляти його по рідині всередині чашки. Також ложка запобігає швидкому досягненню температури кипіння без утворення бульбашок.

І попри те, що всі зазвичай вважають, що не можна класти металеві речі в мікрохвильовку, цей спосіб рекомендують використовувати самі виробники.

Однак якщо ви не хочете використати металеву ложку, можна спробувати дерев’яну або пластикову. Вони також допоможуть розподілити тепло.

За матеріалами Upworthy та Ijalba