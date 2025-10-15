Щоб швидко відмити мікрохвильовку, знадобиться лише лимон і склянка води

Залишки їжі, жирні бризки та запахи – усе це накопичується в мікрохвильовці, якщо не мити її регулярно. Але не обов’язково витрачати багато часу і сил із ганчіркою в руках, є простий спосіб, який працює буквально за кілька хвилин. Про нього пише «24 Канал».

Лимон і вода – натуральний спосіб без хімії

Щоб швидко відмити мікрохвильовку, знадобиться лише лимон і склянка води. Вичавіть сік із половинки цитруса у воду, додайте саму шкірку і поставте посудину всередину.

Увімкніть мікрохвильовку на 3-5 хвилин на максимальній потужності. Після цього не відкривайте дверцята ще 2-3 хвилини, так утвориться більше пари, яка розм’якшить жир і бруд. Далі просто витріть внутрішні стінки вологою ганчіркою.

Чим замінити лимон, якщо його немає

Альтернатива лимону – звичайний оцет. Розчиніть 2 столові ложки 9% оцту в склянці води, нагрівайте так само. Після цього дійте за аналогією: зачекайте кілька хвилин і протріть.

Оцет добре нейтралізує запахи і розщеплює жир, але має більш різкий аромат, тому після очищення можна провітрити мікрохвильовку, залишивши дверцята відчиненими.

Для складніших забруднень – сода

Якщо в мікрохвильовці засох бруд, допоможе харчова сода. Змішайте її з невеликою кількістю води до стану пасти. Нанесіть на забруднені місця, залиште на 10-15 хвилин, потім змийте вологою губкою.