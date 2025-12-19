Здається, що енергоспоживання має зменшитися, але насправді ситуація трохи інша

Навіть коли в домі тимчасово вимикають світло, багато українців помічають, що лічильник продовжує фіксувати майже ті самі цифри споживання. Здається, що енергоспоживання має зменшитися, але насправді ситуація трохи інша. Детальніше про це розповідають працівники ДТЕК.

Причина у способі користування технікою

У ДТЕК пояснюють, що після відновлення електрики люди одразу вмикають пральні машини, бойлери, плиту, зарядні пристрої та інші прилади. В результаті весь обсяг споживання стискається у короткий проміжок часу.

Середні показники лічильника

Ще один фактор – якщо показники не передані вчасно, нарахування здійснюються за середнім споживанням попередніх періодів. А середні цифри не завжди відображають реальне використання електроенергії, що може стати причиною несподівано високих платіжок.

Як уникнути несподіваних рахунків

передавати показники лічильника щомісяця;

після повернення електрики вмикати прилади поступово, не всі одразу.

Завдяки таким простим крокам можна точніше контролювати власне споживання та уникнути сюрпризів у платіжках навіть під час відключень.