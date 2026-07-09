Проте важливо правильно приготувати розчин, інакше на склі можуть залишитися розводи

Засіб для миття посуду можна використовувати не лише для очищення тарілок і чашок, а й для скляних поверхонь. Проте важливо правильно приготувати розчин і дотримуватися правильного методу, інакше на склі можуть залишитися розводи. The Spruce розповідає, як помити скляні поверхні засобом для миття посуду.

Як очистити скляні поверхні без розводів?