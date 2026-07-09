Не буде жодних розводів: як помити скляні поверхні засобом для миття посуду
Проте важливо правильно приготувати розчин, інакше на склі можуть залишитися розводи
Засіб для миття посуду можна використовувати не лише для очищення тарілок і чашок, а й для скляних поверхонь. Проте важливо правильно приготувати розчин і дотримуватися правильного методу, інакше на склі можуть залишитися розводи. The Spruce розповідає, як помити скляні поверхні засобом для миття посуду.
Як очистити скляні поверхні без розводів?
- Приготуйте мильний розчин. Додайте одну-дві краплі мийного засобу для посуду у теплі воду в відрі або пульверизаторі.
- Змочіть серветку з мікрофібри. Занурте чисту серветку в мильну воду та протріть нею всю скляну поверхню.
- Промийте водою. Візьміть іншу чисту серветку з мікрофібри, змочіть її водою та протріть скло, щоб видалити залишки мийного засобу для посуду. Ви також можете використати скребок, щоб зібрати внизу поверхні залишки води.
- Витріть поверхню насухо. Використовуйте чисту, суху серветку з мікрофібри або іншу тканину, що не залишає ворсинок, щоб витерти поверхню скла насухо та запобігти появі смуг і водяних плям.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter