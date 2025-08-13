Цей метод є не тільки простим і недорогим, а й дуже зручним

Вирощування овочів у тюках сіна – це інноваційний і доступний спосіб організувати власний город без великих витрат і складних конструкцій. Цей метод підходить навіть для невеликих ділянок та допомагає отримати здоровий урожай з мінімальними зусиллями. Як правильно його застосовувати розповів садівник Jamie Walton.

Цей метод є не тільки простим і недорогим, а й дуже зручним для організації невеликого городу навіть на обмеженій площі або просто у дворі.

Чому варто обрати сіно:

економія: вартість тюка сіна значно нижча за будівництво класичної дерев’яної грядки;

мобільність: тюк легко можна перемістити в потрібне місце;

природність: після закінчення сезону сіно розкладається і перетворюється у цінний органічний компост;

чистота: завдяки щільній структурі сіна бур’яни практично не проростають, оскільки насінню важко пробитися через нього.

Підготовка тюка до посадки

Щоб зробити тюк придатним для овочів, слід підготувати його заздалегідь:

прискорення розкладання: регулярно поливайте тюк натуральними добривами, наприклад, настоєм кропиви або морських водоростей, починаючи приблизно за тиждень до висадки рослин;

збагачення поживними речовинами: завдяки процесу розкладання сіно наповнюється живильними речовинами, необхідними для росту овочів.

Як висаджувати рослини:

Вирийте в сіні лунки, розміром приблизно втричі більші за горщик з розсадою. Заповніть кожну лунку 3-4 совками компост, це створить комфортне середовище для кореневої системи, поки вона не освоїться у тюку. Обережно посадіть розсаду, присипте її компостом і рясно полийте настоєм кропиви або морських водоростей.

Догляд і термін служби

Тюки можна використовувати до двох сезонів, залежно від темпів розкладання сіна. Після другого року сіно стає пухким, поживним компостом, який підходить для звичайних грядок.

Важливо регулярно зволожувати тюки, оскільки сіно швидко висихає в жарку погоду. Обирайте лише органічні тюки, які не оброблялися хімікатами, щоб уникнути потрапляння токсичних речовин у ваш город.