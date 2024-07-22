З недоліків гідропонного методу можна відзначити лише початкові витрати на купівлю елементів системи

Гідропоніка – це особливий метод вирощування овочів і зелені без ґрунту. Рослини висаджуються на воду і отримують з неї всі необхідні корисні та поживні елемнти. Як зробити установку для гідропоніки самостійно, пише Grow.in.

Що можна виростити гідропонним способом

З його допомогою вирощують безліч видів зелені, яка добре росте не тільки у звичайній землі, а й у живильному розчині. Серед них: петрушка, кріп, цибуля, м'ята, базилік, меліса, кінза та багато інших.

Гідропоніка своїми руками

Для приготування установки вам знадобляться:

пластиковий бак або інша ємність для води об'ємом 40-50 літрів;

компресор;

таймер для автоматизації відключення та включення системи;

розпилювальний камінь (можна придбати у зоомагазині);

субстрат – кокосове волокно, керамзит дрібної фракції чи інші вологоємні матеріали, які можна купити у магазині для садівників;

спеціальні горщики для рослин;

добрива для приготування живильного розчину.

Насамперед готується кришка ємності. У ній, за допомогою циркуля та ножа потрібно прокреслити та прорізати отвори, що відповідають діаметру дна горщиків. Потім збирається компресорне обладнання. За допомогою гнучкої трубки компресор з'єднується з верхньою частиною бака. На кінці трубки, що виходить у бак, встановлюється розпилювальний камінь.

Горщики для рослин наповнюються субстратом. Вибираючи вологоємний матеріал, пам'ятайте, що він не повинен виділяти токсичні речовини. Щоб проростити насіння, поверх керамзиту слід покласти шар мінеральної вати.

Горщики фіксуються на кришці бака, в який налита вода з добривами. Рівень води рекомендується ретельно вивірити, щоб унеможливити перелив під час роботи насоса. Компресор підключається до мережі живлення через таймер. Після включення живлення система самостійно регулюватиме частоту поливу. Після закінчення встановленого на таймері часу насос буде відключатися, а розчин стікати назад в ємність.

Переваги та недоліки гідропоніки

Якщо порівнювати із звичайним ґрунтом, гідропоніка має ряд переваг:

рослини не потребують пересадок або перевалок;

немає необхідності самостійного поливу та внесення добрив;

зелень забезпечується рівномірним харчуванням і не страждає від його нестачі чи надлишку;

відсутні проблеми із численними ґрунтовими шкідниками.

З недоліків гідропонного методу можна відзначити лише початкові витрати на купівлю елементів системи, які досить швидко окупляться.