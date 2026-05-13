Багато городників стикаються з проблемою густих сходів моркви. Через дрібне насіння рослини часто ростуть занадто близько одна до одної, тому доводиться витрачати час на проріджування. Проте існують способи, які допомагають уникнути зайвої роботи та отримати рівні й великі коренеплоди. Про це пише «Про Агро».

Правильний посів дозволяє не лише заощадити насіння, а й покращити врожайність моркви.

Чому моркву доводиться проріджувати

Насіння моркви дуже дрібне, тому під час звичайного посіву його складно рівномірно розподілити у ґрунті. У результаті сходи з’являються надто густо, рослини починають конкурувати за вологу та поживні речовини.

Через це морква часто виростає дрібною, викривленою або слабкою. Саме тому городники шукають способи одразу висівати насіння на правильній відстані.

Посів моркви з піском

Один із найпопулярніших способів – змішати насіння моркви із сухим піском.

Для цього потрібно:

взяти 1–2 ложки насіння;

додати приблизно пів відра сухого піску;

ретельно перемішати суміш.

Після цього насіння рівномірно висівають у борозенки. Такий метод допомагає уникнути густих сходів і значно полегшує догляд за грядкою.

Посів на туалетному папері

Багато дачників використовують посів на паперовій стрічці. Насіння приклеюють до смужок туалетного паперу на відстані 4–5 сантиметрів одне від одного.

Після цього стрічку кладуть у борозну та присипають землею. Папір швидко розмокає у ґрунті, а морква росте рівномірно без потреби у проріджуванні.

Використання клейстеру

Ще один ефективний спосіб – посів із клейстером. Для цього готують рідку суміш із води та крохмалю, а потім додають туди насіння.

Готову масу обережно виливають у рядки. Завдяки цьому насіння розподіляється значно рівномірніше.

Пелетоване насіння

Для зручного посіву також часто використовують дражоване насіння. Воно має спеціальну оболонку, тому стає більшим і його легше висівати на потрібній відстані.

Такий варіант добре підходить для тих, хто хоче отримати акуратні рядки без зайвого клопоту.

Як правильно підготувати ґрунт

Для гарного врожаю важливо не лише правильно посіяти моркву, а й підготувати землю.

Морква найкраще росте у пухкому та легкому ґрунті. Перед посівом потрібно:

розпушити грядку;

прибрати бур’яни;

додати компост або перегній;

зволожити землю.

Не рекомендується вносити свіжий гній, адже через нього коренеплоди можуть виростати кривими та розгалуженими.

Як доглядати за морквою після посіву

Після появи сходів важливо регулярно поливати грядки, особливо у суху погоду. Також потрібно періодично розпушувати землю між рядками, щоб коріння отримувало достатньо повітря.

Для збереження вологи городники часто мульчують грядки тонким шаром трави або торфу.

Які помилки найчастіше псують урожай

Однією з головних помилок вважається надто глибокий посів. Насіння моркви не варто загортати глибше ніж на 2 сантиметри.

Також не слід висівати моркву у важкий та перезволожений ґрунт. У таких умовах сходи з’являються слабкими, а коренеплоди можуть деформуватися.