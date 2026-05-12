Травень – сприятливий час не лише для овочів, а й для декоративних рослин

Середина травня – один із найактивніших періодів для городників. Ґрунт уже добре прогрітий, а ризик сильних заморозків значно знижується, тому багато культур можна сміливо висівати просто у відкритий ґрунт. Що можна посадити зараз, пише УНІАН.

У цей час важливо враховувати погоду та особливості кожної рослини, адже частина культур любить тепло, а інші добре переносять невеликі похолодання.

Овочі, які можна садити в травні

У середині травня можна висівати багато популярних овочевих культур, які швидко приживаються та не потребують складного догляду.

Найсприятливіші дні за посівним календарем для висадки таких культур:

огірки – 12, 19, 20;

дині та кавуни – 12, 19, 20;

кабачки та гарбуз – 12–14, 19, 20;

редис – 12–14, 19, 20;

буряк – 17;

капуста рання – 12-14, 19, 20;

базилік – 19, 20;

морква – 20;

картопля – 13-15, 18, 20;

перець – 19, 20;

петрушка, кріп, зелена цибуля, салати, коріандр, щавель – 12–14, 19, 20;

Буряк краще висівати насінням одразу у ґрунт, щоб уникнути пошкодження розсади.

Морква та редис підходять для посіву протягом усього теплого періоду, тому їх можна висівати навіть кілька разів за сезон.

Капуста та інші культури

Середина травня також підходить для висадки капусти. Важливо стежити за вологістю ґрунту та погодними умовами, адже молоді саджанці потребують стабільного догляду.

Якщо погода суха, рослини потрібно регулярно поливати. У прохолодні періоди варто подбати про захист від шкідників.