Болгарський перець вважається вибагливою культурою, яка гостро реагує на умови вирощування. Навіть регулярний полив, родючий ґрунт і якісні підживлення не завжди гарантують щедрий урожай. Однією з головних причин слабкого розвитку рослини часто стає неправильне сусідство на грядці. Які рослини не варто садити поруч, пише NV.

Деякі культури забирають у перцю поживні речовини, створюють надмірну конкуренцію за вологу або сприяють поширенню небезпечних захворювань. У результаті кущі слабшають, повільніше ростуть і формують менше плодів.

Чому не варто садити поруч гострий перець

Солодкий і гострий перець не рекомендують вирощувати поруч, особливо у теплицях або на маленьких ділянках. Під час цвітіння рослини можуть перезапилюватися. Через це плоди болгарського перцю іноді набувають неприємної гіркоти.

Щоб уникнути такої проблеми, культури краще висаджувати на різних грядках або дотримуватися великої відстані між ними.

Картопля виснажує ґрунт і поширює хвороби

Картопля належить до тієї ж родини пасльонових, що й перець. Саме тому рослини мають спільні хвороби та шкідників. Фітофтороз, попелиця та колорадський жук швидко переходять з однієї культури на іншу.

Окрім цього, картопля активно поглинає поживні речовини із землі. Через нестачу живлення перець починає слабшати, а врожайність помітно знижується.

Помідори створюють небезпечну конкуренцію

Томати теж не вважаються хорошими сусідами для болгарського перцю. Обидві культури потребують багато вологи та мікроелементів, тому між ними виникає сильна конкуренція.

У теплу й вологу погоду ризик грибкових захворювань значно збільшується. Особливо це помітно у теплицях із недостатнім провітрюванням.

Баклажани можуть пригнічувати перець

Баклажани мають добре розвинену кореневу систему, яка швидко виснажує ґрунт. Через дефіцит поживних речовин перець гірше формує зав’язі та повільніше росте.

Також ослаблені рослини стають більш вразливими до шкідників і різких змін погоди.

Чому фенхель краще садити окремо

Фенхель виділяє у ґрунт речовини, які можуть негативно впливати на розвиток інших культур. Поруч із ним болгарський перець часто росте слабким і млявим навіть за правильного догляду.

Саме тому досвідчені городники радять висаджувати фенхель подалі від овочевих грядок.

Які рослини добре впливають на перець

Для гарного росту болгарського перцю поруч рекомендують висаджувати культури, які не конкурують із ним за поживні речовини та допомагають відлякувати шкідників.

Найкращими сусідами вважаються:

базилік;

цибуля;

часник;

морква;

шпинат;

салат.

Таке сусідство допомагає підтримувати здоровий розвиток рослин і покращує майбутній урожай.

Як зрозуміти, що перець страждає через неправильне сусідство

Є кілька ознак, які можуть свідчити про невдале розташування культур на грядці: