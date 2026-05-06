Є один простий інгредієнт, який гарантує золотисту скоринку

Домашні деруни іноді замість апетитної золотистої скоринки мають сірий і тьмяний вигляд. Багато хто намагається розв’язати цю проблему, додаючи різні спеції або змінюючи спосіб обсмажування, але є один простий інгредієнт, який гарантує золотисту скоринку. «Добрі новини» розповідають, що додати до картоплі для золотистої скоринки.

Що додати в тісто?

Щоб деруни мали золотистий колір, до картоплі потрібно додати крохмаль. Він не лише допомагає скріпити масу, а й сприяє утворенню красивої рум’яної скоринки на сковороді. Достатньо додати 1–2 столові ложки на 500 грамів натертої картоплі, ретельно перемішати і дати суміші трохи постояти.

Завдяки цьому деруни не вбиратимуть зайву олію і не розпадатимуться під час смаження.

Крім того, натерту картоплю перед змішуванням з іншими інгредієнтами можна трохи відтиснути від зайвої рідини. Це зменшить ймовірність того, що скоринка вийде сірою. Після цього у картоплю слід додати яйце, сіль і трохи крохмалю, і маса готова до обсмажування.