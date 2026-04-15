Звичайні пельмені можна перетворити на апетитну страву з хрусткою скоринкою

Навіть звичайні пельмені можна перетворити на апетитну страву з хрусткою скоринкою і насиченим смаком. Для цього достатньо дотримуватися кількох простих правил під час смаження – і результат вас приємно здивує. Pixel Inform розповідає, як смачно посмажити пельмені.

Як правильно смажити пельмені?

Передусім потрібно змастити сковороду олією. Найкраще використовувати топлене масло або робити суміш з масла та олії. Після цього викладіть пельмені на сковорідку. Важливо залишати між ними невелику відстань, щоб вони не злипалися і добре просмажувалися.

Після викладання пельменів не потрібно одразу починати смаження: нехай сковорідка з пельменями постоїть близько 15 хвилин за кімнатної температури. Після цього можна переходити до приготування. Вогонь краще вибрати слабкий чи середній. А кришкою накривати пельмені не варто.

Коли на пельменях з’явиться рум’яна скоринка, у сковороду потрібно налити трохи бульйону або води, після чого можна накрити кришкою та залишити на 5–7 хвилин.

В кінці вам залишиться лише змішати готові пельмені із вашим улюбленим соусом перед подачею.