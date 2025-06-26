З цього тіста виходять чудові пельмені, які не розвалюються у воді

Щоб тісто для пельменів було м’яким, пружним та еластичним, важливо правильно обрати інгредієнти та дотримуватися кількох правил. Добре тісто не повинно рватися та липнути до рук. УНІАН розповідає, що потрібно додати в тісто для пельменів, щоб воно вийшло ідеальним.

Смачне заварне тісто для пельменів

З цього тіста виходять чудові пельмені, які не розвалюються у воді. З ним також легко працювати, тому на порцію приблизно 40 пельменів необхідно взяти:

борошно – 280 г;

молоко – 90 мл;

вода – 90 мл;

соняшникова\оливкова олія – 2 столові ложки;

сіль – половина чайної ложки.

Молоко потрібно змішати з водою та нагріти до закипання. Борошно потім потрібно просіяти та всипати сіль. У борошні зробіть вм’ятину, влийте олію та гарячу молочну суміш, а потім швидко почніть мішати, заварюючи тісто. Далі потрібно місити тісто руками, поки у вас не вийде однорідне еластичне тісто для пельменів. Потім його потрібно накрити чимось, щоб воно не обвітрилось та залишити відпочити.

Після цього, ви можете використовувати тісто, як зазвичай. Воно буде тримати форму і не розвалюватися в окропі. Саме ж тісто дуже ніжне на смак.