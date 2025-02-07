Один із найпростіших і доступних способів – це додавати вологі серветки під час прання

Якщо у вас є домашній улюбленець, напевно вам знайома проблема шерсті, яка осідає на одязі і не зникає під час прання. Вона може засмічувати фільтри пральної машини та залишатися на речах, що може бути не тільки неприємно, а й викликати зайві проблеми з технікою. На щастя, існують кілька ефективних способів, як вирішити це питання раз і назавжди, пише «24 Поради».

Один із найпростіших і доступних способів – це додавати вологі серветки під час прання. Цей метод дуже ефективний, адже серветка під час прання буде збирати шерсть, волосся та інші дрібні частинки з одягу. Для маленької кількості речей достатньо однієї серветки, але якщо прання велике, можна додати до трьох. Проте перед пранням варто вручну прибрати великі шматки шерсті для підвищення ефективності.

Ось ще кілька лайфхаків для боротьби з шерстю: