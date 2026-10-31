Щоб капуста вдалася, важливо дотримуватися пропорцій та стежити за перебігом бродіння

Здається, квашену капусту доволі легко приготувати, проте навіть досвідчені господині іноді припускаються помилок під час ферментації. Щоб капуста вдалася, важливо правильно вибрати овочі, дотримуватися пропорцій та стежити за перебігом бродіння. Ukr.Media розповідає, які помилки можуть зіпсувати цю заготівлю.

Найпоширеніші помилки при квашенні капусти

Перетримали при кімнатній температурі

Для заквашування достатньо 3–4 днів при кімнатній температурі (+22–24°С), а потім капусту слід перенести в холодне місце. Так заготівля не зіпсується.

Не проколювали капусту під час квашення

Капусту потрібно щодня проколювати дерев’яною паличкою до дна ємності, щоб виходили гази, які утворюються під час бродіння. Не використовуйте для цього ніж із металу, що може вступати в реакцію з кислим розсолом.

Не використовувати гніт

Капусту не можна заквашувати без гніту. Весь вміст ємності повинен бути повністю занурений в розсіл.

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Не досипали солі

Мала кількість солі може негативно вплинути на результат квашення. Тому дотримуйтеся перевіреного рецепта.

Заквасили пізню капусту

Квашення пізніх сортів капусти, призначених для тривалого зберігання, одразу після збору врожаю – доволі поширена помилка. Такі качани поступово накопичують цукри, необхідні для ферментації. Тому їх радять заквашувати з кінця грудня, коли цих речовин уже достатньо, а не у вересні-жовтні.