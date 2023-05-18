Що врахувати під час вибору страхової компанії

Війна вразила усі сфери діяльності. Зокрема, фінансовий ринок України, як і вся економіка, значно потерпають від повномасштабного вторгнення. Деяким компаніям таки вдається триматися на плаву, іншим – доводиться йти з ринку через неспроможність справитися з викликами сьогодення. Все це впливає й на пересічних українців, зокрема, на їхнє матеріальне становище: на банківські депозити, пенсійні внески, страховки.

Останнім часом привернув до себе увагу саме страховий ринок, оскільки з нього пішли досить великі гравці. Нацбанк, який став регулятором цієї сфери у 2020 році, вивів з ринку одразу кількох значних страховиків. Відтак у грудні 2022 року через невідповідність вимогам ділової репутації призупинено ліцензії страхової компанії «Альфа Страхування». У березні 2023 року НБУ позбавив ліцензій страхові компанії «Омега», «Інгосстрах» та «Провідна», а у квітні втратила ліцензію СК «Просто-Страхування». Усі вони мали непрозору структуру власності.

Відповідно клієнти цих вже ліквідованих установ опинилися в досить скрутній ситуації і тепер їм доведеться докласти чимало зусиль, щоб отримати виплату. Саме тому, обираючи страхову, треба робити це зважено, спираючись на аналіз та перспективи своєчасних виплат. І аж ніяк не потрібно спокушатися на дешевизну.

Отож, під час вибору страхової потрібно брати до уваги декілька важливих чинників:

Платоспроможність

Насамперед страхова компанія має бути надійною. І платоспроможність відіграє тут одну з головних ролей. Адже тоді страховик здатний відповідати своїм зобов’язанням насамперед перед клієнтами. Оскільки, якщо така компанія піде з ринку через банкрутство або ж взагалі втратить ліцензію, першим постраждає саме клієнт.

Репутація та прозорість

Потрібно звертати увагу і на репутацію страховика та на відгуки клієнтів. Адже компанії з історією працюють краще та прозоро, вони відповідають за свої дії. Незаплямована репутація для них – пріоритет. Як регулятор, НБУ тепер оприлюднює показники роботи страхового ринку в Україні, тож все можна перевірити у відкритих джерелах. До слова, нещодавно НБУ підтвердив повну прозорість чотирьох страховиків: СК ARX, СК ARX Life, СК «УНІВЕРСАЛЬНА» та СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА».

Ціна та порівняння

Під час вибору страховика треба проаналізувати ціни, які пропонує та чи інша компанія. А саме – наскільки вони адекватні та чи не має кардинального відриву від середніх по ринку. Водночас дуже дешеві тарифи мають насторожувати.

До того ж варто порівнювати умови договорів в різних компаніях.

Відкритість інформації

Один з чинників, на який також треба звернути увагу, – відкритість інформації про компанію. Потрібно перевірити, чи є дані про страховика для клієнтів і партнерів у відкритому доступі. Зверніть увагу, зокрема, на рейтинги, яка позиція компанії щодо виплат податків та соціальної відповідальності. Краще орієнтуватися на лідерів ринку. Йдеться про компанії, які мають найбільший обсяг активів та акумулюють великі суми страхових платежів (премій). Зазвичай це і страховики з позитивним іміджем, які займають суттєву частку ринку.

Приналежність до міжнародних груп

Вже неодноразово доведено, що міжнародна прописка бізнесу або його співпраця з іноземними компаніями – це своєрідний знак якості. І сфера страхування – не виключення. Адже міжнародний бізнес сприяє захисту майнових інтересів підприємств і громадян. Тож, якщо компанія належить до великих міжнародних мереж, це гарантує якісний сервіс і сигналізує те, що клієнт буде задоволений наданими йому послугами.

Оскільки найпопулярнішим полісом страхування в нашій країні є Автоцивілка або ОСЦПВ (без цього документа за законом взагалі не можна сідати за кермо), автовласникам у виборі страхової дуже допоможе Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ).

У МТСБУ можна отримати інформацію про компанії-члени Бюро, які мають право займатися ОСЦПВ. Також клієнт може ознайомитися з так званим світлофором – індикатором якості обслуговування компаній. Зеленим кольором там позначена добра оцінка, жовтим – середня, червоним, відповідно, низька.

Усім автовласникам треба пам’ятати, що дешевий поліс Автоцивілки часто не покриває вартість всіх пошкоджень. Тож, якщо ви є винуватцем аварії, доведеться доплачувати з власної кишені. Якщо ж ви постраждалий, то точно оціните, якщо в винуватця ДТП буде надійна страхова.

Отож, обираючи страхову, треба враховувати наведені вище рекомендації та ретельно аналізувати всі «за» і «проти». Адже, фактично, ви довіряєте страховій своє майно, а інколи здоров’я та життя.