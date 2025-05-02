Важливо обробити мульчу розчинами, які можуть знищити патогени та шкідників

Обробка мульчі навесні є важливим етапом у догляді за садом чи городом, адже правильне використання мульчі може значно знизити ризик виникнення хвороб і нашестя шкідників. Мульча допомагає зберігати вологу в ґрунті, зменшує ріст бур’янів і забезпечує рослини додатковим захистом. Однак з часом на поверхні мульчі можуть накопичуватися спори грибів і личинки шкідників, тому її необхідно правильно обробити навесні. Як це зробити, пише «Флористікс».

Полив за допомогою спеціальних розчинів. Навесні, після того як сніг розтанув і температура почала підніматися, важливо обробити мульчу розчинами, які можуть знищити патогени та шкідників. Для цього використовують розчини на основі мідного купоросу або бордоською суміші. Такі засоби ефективно знищують грибки та бактерії, які можуть бути на поверхні мульчі після зимового періоду.

Інсектицидні розчини. Для боротьби з комахами-шкідниками, такими як кліщі або комарі, можна застосовувати природні інсектициди, наприклад, на основі часнику або тютюну. Це допоможе не лише очистити мульчу від шкідників, але й забезпечить безпечне середовище для рослин.

Регулярне оновлення мульчі. Щоб зберегти мульчу ефективною, навесні можна оновити її шар. Це забезпечить кращий доступ повітря до коренів рослин і допоможе запобігти розвитку грибкових захворювань, які часто з'являються в умовах високої вологості.

Полив органічними розчинами. Для підтримки здоров’я мульчі і ґрунту можна використовувати органічні добрива. Це може бути розчин з пташиного посліду або компосту, який допоможе відновити корисні властивості мульчі та поліпшити структуру ґрунту.