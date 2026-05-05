Гриби потребують правильної термічної обробки, адже від цього залежить не лише їхній смак, а й користь. Якщо варити їх неправильно, вони можуть втратити аромат і поживні властивості.

Як правильно варити гриби?

Використовуйте цибулину

Ця порада актуальна для грибників, а також для тих, хто купує гриби на ринку. Для серйозного отруєння часом достатньо одного поганого гриба, тому в каструлю завжди потрібно класти цибулю. Якщо овоч раптом змінить колір із білого на синій, всю порцію грибів варто викинути.

Не переварюйте гриби

У багатьох є звичка виварювати гриби тривалий час. Через це вони втрачають свій аромат.

Максимальний час термічної обробки має становити понад 20 хвилин. Водночас важливо пам’ятати, що деякі види грибів вимагають більш тривалої обробки:

Білі гриби, підберезники та підосичники – 20–25 хвилин. Лисички – 15–20 хвилин. Опеньки – 20–30 хвилин. Маслята – 15–20 хвилин. Печериці – 7–10 хвилин. Грузді – 30–40 хвилин.

Також пам’ятайте, що час варіння може варіюватися, залежно від розміру та свіжості грибів. Якщо ви не впевнені в якості грибів, їх краще проварити трохи довше.

Додавайте сіль

Додавання солі під час варіння грибів – питання смаку. Але багато кулінарів рекомендують солити гриби вже під час смаження, щоб легше контролювати смак страви.

