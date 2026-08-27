Майонез вже багато років застосовують до таких частин м’яса для барбекю, як грудинка

Майонез може здатися доволі незвичним інгредієнтом для приготування стейка, однак кулінарний редактор Джеремі Йодер використовує саме його замість олії. Simply Recipes розповідає, чому цей трюк працює та як правильно наносити майонез на стейк.

Чому стейк змащують майонезом?

«Майонез вже багато років застосовують до таких частин м’яса для барбекю, як грудинка, і це дає хороші результати», – каже Йодер.

Покоління майстрів грилю та любителів барбекю з’ясували, що швидке змащування майонезом допомагає сухим приправам залишатися на м’ясі, а не переноситися на решітку під час смаження. Хоча більшість зазвичай обмежується сіллю та меленим перцем під час обсмажування стейків, іноді дехто урізноманітнює смак за допомогою приправ. І цей штрих у вигляді майонезу допомагає приправам залишитися на стейку.

Крім того, тонкий шар майонезу сприяє кращому підрум’яненню завдяки реакції Майяра. І хоча обсмажування стейка на сильному вогні дасть той самий ефект, додавання ж майонезу прискорює процес підрум’янення завдяки додатковій кількості олії та білка.

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Цей спосіб особливо добре працює з нежирними частинами м’яса: фланк-стейками, філе, баветами.

Як правильно наносити майонез на стейк?

Для приготування стейка достатньо невеликої кількості майонезу. Почати можна приблизно з однієї столової ложки, а потім за потреби додати ще.

Просто візьміть пензлик і змастіть соус по поверхні м’яса. Товстий шар майонезу тут не потрібен. Достатньо тонкого шару, щоб ваш стейк набув рум’яної скоринки.