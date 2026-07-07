Навіть хороший шматок можна пересушити, якщо припуститися кількох поширених помилок під час смаження.

Соковитість стейка залежить не лише від якості м’яса, а й від способу його приготування. Навіть хороший шматок можна пересушити, якщо припуститися кількох поширених помилок під час смаження. ТСН розповідає, чому стейк втрачає соковитість під час смаження.

Щоб зберегти м’ясо ніжним і соковитим, важливо правильно підготувати його перед приготуванням, радить фудблогер Олександр Огородник.

Не смажте холодне м’ясо

Одна з найпоширеніших помилок – класти стейк на сковороду одразу після того, як його дістали з холодильника. Перед приготуванням м’ясо має нагрітися до кімнатної температури.

Правильно використовуйте сіль та перець

Сіль і перець потрібно додавати безпосередньо перед смаженням. Так спеції встигнуть виконати свою роль, але не витягують із м’яса зайву вологу ще до того, як воно потрапить на сковорідку.

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Добре розігрівайте сковорідку

Перед початком приготування сковорідка має бути максимально гарячою. Після того як м’ясо опинилося на сковороді, його не потрібно рухати чи притискати. Спокійне обсмажування дозволяє правильно сформувати скоринку.

Не пропускайте відпочинок

Не розрізайте м’ясо одразу після смаження. Стейк повинен відпочити 3–5 хвилин. За цей час м’ясні соки рівномірно розподіляться всередині стейка.

Скільки смажити?

Для стейка вагою приблизно 150 грамів і товщиною близько 2,5 сантиметри фудблогер рекомендує таку схему:

Обсмажити 2 хвилин з одного боку. Перевернути та готувати ще 2 хвилини з іншого боку. Додати масло та ще 1 хвилину поливати ним стейк під час смаження.

Фудблогер наголошує, що час приготування залежить від товщини та ваги шматка. Саме тому вам потрібно використовувати кулінарний термометр. Ідеально, коли температура всередині стейка становить 63–65°C.

За словами Олександра, саме температура є єдиним справді стабільним орієнтиром для будь-якого виду стейка.