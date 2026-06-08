Під час повторного нагрівання м’ясо втрачає вологу

Розігріти стейк так, щоб він не став сухим і жорстким, буває непросто. Під час повторного нагрівання м’ясо легко втрачає вологу, через що його текстура погіршується. The Spruce Eats розповідає, як правильно розігріти стейк, щоб він залишився соковитим.

Ступінь просмаження залежить від внутрішньої температури стейка – від того, наскільки гарячим став його внутрішній шар під час первинного приготування. Оптимальна температура для стейка rare – 49–54°C. Для medium-rare – 54–57°C, а для medium – 57–63°C.

Найкращий спосіб перевірити температуру стейка – це використати спеціальний термометр для випікання.

Як розігріти стейк?

Дістаньте залишки стейка з холодильника. Залиште його при кімнатній температурі на 30–45 хвилин. Розігрійте духовку до 121°C. Така низька температура допоможе стейку нагріватися повільно, що зменшить ймовірність його пересмаження.

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Покладіть решітку для гриля на деко і покладіть на неї стейк. Нагрівайте його в духовці протягом 20–30 хвилин, залежно від товщини стейка, доки його внутрішня температура не досягне 43°C. Далі перекладіть його на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії для швидкого обсмажування – по 30–60 секунд з кожного боку. Після цього стейк можна їсти.