На кухнях Близького Сходу, Центральної та Південної Азії часто використовують метод плову

Звичайний рис можна зробити значно ароматнішим і насиченішим, якщо готувати його не за класичною схемою. На кухнях Близького Сходу, Центральної та Південної Азії часто використовують метод плову. ТСН розповідає, як приготувати смачний рис.

Секрет цього методу полягає у двох простих кроках: рис спочатку прогрівають у невеликій кількості жиру, а потім заливають гарячим бульйоном. Завдяки цьому крупа отримає набагато більше смаку, ніж під час звичайного варіння у воді.

Тому перед варінням у каструлі або сотейнику розігрівають трохи масла чи олію та додають промитий рис. Його слід прогріти приблизно 2–3 хвилини, постійно перемішуючи. Зернята мають стати блискучими та від них повинен з’явитися легкий горіховий аромат. Такий спосіб допомагає зробити готовий рис більш розсипчастим і водночас додає йому глибшого смаку.

Потім у сотейник чи каструлю слід додати легкий курячий або овочевий бульйон. Саме він зробить рис ароматним. На одну склянку довгозернистого рису можна взяти приблизно дві склянки гарячого бульйону. Бульйон краще нагріти заздалегідь, та додавши до рису, не забути про сіль та чорний перець. Після закипання вогонь слід змінити до мінімального, накрити каструлю кришкою і залишити рис готуватися.

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Поки рис вариться, кришка має бути закритою, щоб пара не виходила назовні. Для багатьох сортів рису час приготування становить близько 15–20 хвилин, але краще орієнтуватися на рекомендації виробника.

Після вимкнення плити, залиште рис під кришкою ще приблизно на 10 хвилин. За цей час залишкова пара рівномірно розподілиться всередині крупи, а зерна стануть пухкими та краще відокремлюватимуться одне від одного. Перед поданням на стіл рис достатньо обережно розпушити виделкою.