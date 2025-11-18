фото Unsplash

Під час відключень електроенергії холодильник може зберігати холод досить довго – якщо діяти правильно. Існує кілька простих способів, які дозволять знизити ризик псування продуктів та подовжити час, поки холодильник утримує холодну температуру. ТСН розповідає, як зберегти низьку температуру в холодильнику. Як зберегти холод в холодильнику під час вимкнень світла? Не відчиняйте дверцята холодильника без потреби. Кожне відкривання впускає тепле повітря, тому температура всередині підіймається. Якщо дверцята тримати зачиненими, холодильник здатен утримувати холод до 6 годин, а морозилка – до 24. Заморозьте заздалегідь пляшки з водою. Вони працюватимуть як акумулятори холоду. Поставте 2-4 заморожені пляшки в холодильник і вони підтримуватимуть низьку температуру навіть під час тривалих відключень. Максимально заповнюйте холодильник. Холодні продукти довше утримують температуру. Тому якщо холодильник порожній, тепло поширюватиметься всередині набагато швидше. Ви можете заповнити простір навіть неїстівними речами: пляшки з водою, контейнери з льодом. Розміщуйте продукти правильно. Продукти, які швидше псуються краще перемістити ближче до задньої стінки, адже там температура зберігається нижчою.

