Кукурудзяні палички давно стали популярним перекусом як серед дітей, так і серед дорослих. Їхня легка та хрустка текстура здається незвичною, тому багатьох цікавить, як саме виготовляють цей продукт і чому він стає таким повітряним. The Page розповідає, чому ж кукурудзяні палички такі повітряні.

Як виробляють кукурудзяні палички?

Головним інгредієнтом для кукурудзяних паличок є очищені зерна кукурудзи, які перемелюють до дрібної крупи. Далі крупу змішують із водою, сіллю та іншими інгредієнтами, після чого масу відправляються до екструдера – спеціального апарата, що працює під високим тиском і температурою.

І саме екструзія створює знайому вам повітряну структуру. Коли гаряча кукурудзяна маса виходить назовні, тиск різко падає, вода миттєво випаровується, а суміш «роздувається». Завдяки цьому палички стають легкими, пористими та хрусткими.

Після формування продукт покривають цукровою пудрою, глазур’ю або олією. У деяких випадках використовують ароматизатори.

Під час виробництва структура крохмалю змінюється, через що палички легко вбирають вологу та швидко розчиняються в роті. І саме тому вони здаються майже повітряними.