Є набагато простіший спосіб, який допомагає заощадити час і значно спрощує процес підготовки капусти

Щоб підготувати капусту для голубців, зовсім не обов'язково варити цілий качан у великій каструлі. Є набагато простіший спосіб, який допомагає заощадити час і значно спрощує процес підготовки капусти. Kuchnia розповідає, як підготувати капусту для голубців.

Як швидко підготувати капусту для голубців?

Спочатку з качана потрібно зняти верхнє листя, а потім вирізати серцевину – слід прибрати не лише частину що виступає, а зробити досить широкий зріз упоперек качана. Таким чином ви послабите кріплення листя біля основи та відокремите його ще до термічної обробки.

Після цього листки слід зняти із качана та опустити у киплячу воду невеликими порціями. За один раз у велику каструлю можна покласти приблизно 6–7 листків.

Довго варити їх не потрібно – достатньо трохи потримати в окропі, щоб листя стало м’яким та еластичним. Потім листя потрібно дістати та викласти на тарілку або дошку.

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У результаті вам не доведеться кілька разів перевертати цілий качан у каструлі та чекати, поки чергові листки зваряться.

Яку капусту краще обрати?

Для цього способу найкраще підходить капуста з досить пухким листям. Шукайте насамперед молоду білу капусту, коли вона в сезоні, або цвітну капусту. Якщо ви обираєте звичайну білу капусту, уникайте дуже твердих, важких та щільних качанів.