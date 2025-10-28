Для того щоб процес був швидким – вам потрібна мікрохвильова піч

Голубці – це страва, яку люблять у багатьох родинах, але найскладніший етап приготування – підготовка капустяного листя. Проте, якщо зробити все правильно, листки будуть м’якими та еластичними й не рватимуться під час загортання начинки. News24 розповідає, як швидко підготувати капусту для голубців.

Щоб процес був швидким, вам потрібна мікрохвильова піч. Візьміть 1-2 капустини, виріжте тверду частину ножем. Капусту покладіть на тарілку, накрийте харчовою плівкою і при максимальній потужності пропарте протягом 5 хвилин.

Час приготування може бути різним, тому орієнтуватися варто на свою техніку та розмір капустини.

Після цього зніміть плівку з капусти, та обережно за допомогою виделки розберіть верхні листки, доки капуста гаряча. Якщо у середині вона буде ще сирою, то допарте її ще одним підходом.